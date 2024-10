Les décors du dernier thriller de Netflix, Ne bouge paspeut sembler familier à certains.

Docteur Strange dans le multivers de la folie Sam Raimi est le producteur derrière le nouveau film Netflix, qui met en vedette Kelsey Asbille dans le rôle principal d’Iris, une mère en deuil de la mort de son jeune fils.

Lorsqu’elle est ciblée par un tueur en série (joué par Finn Wittrock) et qu’on lui injecte un agent paralysant, elle doit se battre pour s’échapper avant que son corps ne s’arrête. Ne bouge pas a fait ses débuts sur Netflix le 25 octobre 2024.

Où a été tourné le film Don’t Move de Netflix ?

Bord de mer, Californie

Netflix

Coordonnées : 36°37’42.5388″, -121°50’05.4888″

L’un des premiers endroits que les spectateurs verront dans Ne bouge pas est la maison d’Iris, située dans une rue de banlieue aisée.

Le véritable emplacement de la maison d’Iris se trouve en fait à Seaside, en Californie, plus précisément juste à côté de Sea Ridge Ct. La maison est située dans la pittoresque baie de Monterey et, comme son nom l’indique, à proximité de l’océan.

Ne bouge pas ne passe pas longtemps dans la maison d’Iris car l’histoire se déroule principalement dans la nature.

Pont de Bixby Creek – Monterey, Californie

Netflix

Coordonnées : 36°22’12.1598″, -121°54’06.5223″

Un autre endroit présenté dans Ne bouge pas que les téléspectateurs peuvent reconnaître est le pont de Bixby Creek à Monterey, en Californie. Le pont en arc est très célèbre grâce à son architecture époustouflante, située directement sur la côte californienne.

Plusieurs projets de cinéma et de télévision ont utilisé le pont de Bixby Creek au fil des ans, le plus notable étant peut-être De gros petits mensonges (qui pourrait revenir sur place dans sa prochaine saison 3).

Dans Ne bouge pasle pont est vu brièvement sur la route côtière d’Iris au début du film.

*Parc d’État Massey Bi Sur (tournage fictif en Bulgarie)

Netflix

Iris atteint son emplacement au début de Ne bouge pas lorsqu’elle s’arrête devant un panneau indiquant Massey Bi Sur State Park. Ce parc spécifique est un lieu fictif pour le film et est le parc dans lequel le fils d’Iris est décédé tragiquement lors d’une randonnée en famille.

Le parc est censé ressembler au parc d’État Pfeiffer Big Sur (dont les coordonnées sont 36°09’31.9883″, -121°31’36.3935″), un magnifique paysage sauvage situé le long de la rivière Big Sur qui a acquis la réputation d’être un » mini-Yosemite. » L’emplacement du véritable parc se trouve dans le comté de Monterey, en Californie, à proximité du lieu de tournage de la maison d’Iris.

Zlatnite Mostove, Bulgarie

Netflix

Coordonnées : 42°36’15.7385″, 023°15’08.8117″

Alors que la plupart Ne bouge pas Les lieux sont conçus pour reproduire la nature sauvage californienne, mais la grande majorité du tournage a eu lieu à l’autre bout du monde, en Bulgarie.

L’un de ces endroits est la rivière de rochers qu’Iris traverse lors de sa randonnée pour atteindre le lieu de repos de Mateo.

En réalité, cet endroit est Zlatnite Mostove dans la province de la ville de Sofia en Bulgarie et est connu pour être la plus grande rivière de pierre de la montagne Vitosha, avec une longueur d’environ 2,2 km.

Forteresse de Belogradchik, Bulgarie

Netflix

Coordonnées : 43°37’15.0″N 22°41’06.0″E

Après tout un voyage, Iris atteint sa destination au sommet de la montagne, où se trouve l’hommage de son fils. C’est au sommet de cette montagne qu’Iris rencontre également Richard (Wittrock) et se lie d’amitié avec lui (avant d’apprendre qu’il est en réalité un tueur en série).

Cet endroit pittoresque est un autre exemple de Ne bouge pas tournage en Bulgarie. La forteresse de Belogradchik a été utilisée comme lieu pour le mémorial de Mateo, une attraction touristique historique située dans la province de Vidin en Bulgarie. La forteresse s’étend sur près de 110 000 pieds au total.

Sofia, Bulgarie

Netflix

La majorité de Ne bouge pas se déroule dans des endroits reculés et sauvages, alors que Richard tente de transporter Iris paralysée de son lieu de randonnée dans le parc jusqu’à sa cabane isolée.

Sofia, en Bulgarie, abritait les paysages vus dans la plupart de ces photos de nature sauvage. Ne bouge pas Les co-réalisateurs Adam Schindler et Brian Netto ont régulièrement publié des articles sur les lieux pittoresques qu’ils ont utilisés en Bulgarie et dans ses environs pour le film, notamment de vastes lacs et des montagnes couvertes de forêts.

La Bulgarie est devenue un haut lieu des films hollywoodiens ces dernières années, avec des films comme Les consommables et Barbare choisissant de profiter des paysages du pays. Maintenant, grâce à Ne bouge pasil a été prouvé que la Bulgarie peut également faire office de région sauvage de Californie.

Ne bouge pas est disponible en streaming sur Netflix.