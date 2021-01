TROUVER Alice est un nouveau drame avec un casting de stars.

Mais Joanna Lumley et Keeley Hawes n’ont pas été trop éloignées pour le tournage.

Où Finding Alice a-t-il été filmé?

Le tournage s’est déroulé de janvier 2020 à octobre 2020, la pandémie ayant interrompu l’émission.

Le programme se déroule dans une ville fictive de Surrey appelée Manning, donc naturellement beaucoup de tournages ont eu lieu à Surrey.

Epsom, Surrey

Lors du tournage, des acteurs reconvoqués ont été repérés à Epsom.

Un porte-parole de la production a confirmé à Get Surrey: « L’équipe de production et certains membres de la distribution filmaient des scènes extérieures dans un parc qui apparaîtront dans l’un des derniers épisodes. »

Rosebery Park et à l’extérieur de la mairie ont été utilisés.

Epsom et Ewell Borough Council ont également confirmé que les sites étaient utilisés par le salon.

Londres

L’Alliance de l’industrie du film et de la télévision affirme que le tournage a eu lieu à Londres, mais il n’y a pas de détails sur où exactement ou pour quelles parties de l’émission.

Où est la maison Finding Alice?

Ce n’est pas connu actuellement, bien que ce soit probablement à Surrey.

Lorsque le tournage s’est finalement terminé, Keeley a posté sur Twitter: «Cela a été un long voyage et nous sommes tellement reconnaissants envers chaque personne qui a rendu notre émission spéciale, et un tel plaisir de travailler.

« J’ai hâte de le partager avec tout le monde! »

En quoi consiste Finding Alice?

Trouver Alice voit Keeley Hawes jouer Alice, une veuve qui doit faire face à la mort de son mari peu de temps après avoir emménagé dans la maison de ses rêves.

Le synopsis d’ITV se lit comme suit: «Après avoir emménagé dans leur maison de rêve nouvellement terminée, étrange et merveilleuse qu’il a conçue lui-même, Harry meurt après être tombé dans les escaliers.

«Le sentiment de perte et d’abandon laisse Alice plus désorientée que jamais auparavant, et alors que la série se déroule, nous découvrons qu’Harry avait l’habitude de cacher des choses…»

Quand trouve-t-on Alice sur ITV?

Finding Alice est une nouvelle série en six parties qui commence ce soir, le 17 janvier.

Le spectacle d’une heure commence à 21h.

Des épisodes seront disponibles pour rattraper son retard sur ITV Hub.