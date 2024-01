Otumfuo ordonne au Conseil traditionnel de Kumasi d’abandonner l’affaire du président Wontumi

L’Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, aurait ordonné au Conseil traditionnel de Kumasi d’interrompre la séance en raison du manque de respect présumé du président régional Ashanti du Nouveau Parti patriotique, Bernard Antwi-Boasiako, plus connu sous le nom de président Wontumi, à l’égard de l’occupant du Tabouret doré.

Cela provient d’informations recueillies auprès d’une source fiable du palais de Manhyia qui ne souhaite pas être nommée.

Selon pulse.com.gh, « l’Asantehene a expressément déclaré que le président Wontumi est son propre petit-fils et ne le soumettrait donc pas, lui, l’Asantehene ou le Sika Dwa, à toute forme de manque de respect comme allégué ».

Le rapport poursuit en disant que l’Asantehene « a poursuivi en déclarant qu’il n’avait ordonné à personne de convoquer le président Wontumi pour quelque question que ce soit, et qu’il était très furieux contre le Bantamahene, Baffour Owusu Amankwatia VI, pour la tension inutile que leurs actions créaient à l’Asante. avant la célébration du 150e anniversaire de la guerre de Sagrenti et du 25e anniversaire de son couronnement.

Le rapport indique également que ces informations montrent que les Asantehene ne veulent pas que Manhyia et le Tabouret d’Or se mêlent de petites questions politiques partisanes.

Le Conseil traditionnel de Kumasi devait rencontrer le président régional Ashanti du NPP le lundi 29 janvier 2024.

ACTUALITÉS TWI

Arrière-plan:

Le Conseil traditionnel de Kumasi a convoqué Bernard Antwi Boasiako, également connu sous le nom de Wontumi, président régional Ashanti du Nouveau Parti patriotique (NPP), suite à des remarques désobligeantes à l’encontre de l’Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II.

Le Conseil a ordonné à la direction du NPP d’assurer la comparution de Wontumi lundi prochain pour répondre aux commentaires formulés lors de la sélection des candidats parlementaires à Manhyia Sud.

Le secrétaire général du NPP, Justin Kodua Frimpong, et l’organisateur national, Henry Nana Boakye, ont demandé une prolongation de deux semaines, invoquant l’état de santé actuel de Wontumi. Le Conseil a exprimé son indignation, insistant sur la présence de Wontumi, même s’il était en fauteuil roulant, et a exigé la comparution du juriste Maurice Ampaw et de la direction de Wontumi Radio and TV lundi.

Le NPP s’est distancié des prétendus commentaires de M. Ampaw, assurant le Conseil de la coopération de Wontumi.

En réponse aux propos irrespectueux présumés de Wontumi, le groupe Ashanti Youth l’a déclaré persona non grata dans la région.

L’interdiction, annoncée lors d’une conférence de presse à Kumasi le mercredi 17 janvier 2024, fait suite aux accusations selon lesquelles le président Wontumi aurait affirmé avoir « construit son propre royaume avec des forces militaires et policières dans le royaume d’Asante ».

Exprimant leur mécontentement, les jeunes ont non seulement banni le président Wontumi de la région Ashanti, mais lui ont également interdit l’entrée au palais Manhyia et dans tout autre palais de la région.

La décision a été prise en réponse à ce que les jeunes ont décrit comme une explosion « injustifiée » et une « démonstration de manque de respect pour le tabouret d’or » de la part du président régional d’Ashanti.

Un porte-parole de la jeunesse en colère, M. Eugene Oppong, qui s’est adressé à la presse, a exigé des excuses publiques du président Wontumi avant d’envisager son acceptation à nouveau au sein de l’Asanteman.

M. Oppong a souligné que les commentaires du président Wontumi étaient irrespectueux envers le royaume Asante, en particulier le tabouret doré, et justifiaient des excuses sans réserve.

La controverse a éclaté lors de la sélection des candidats parlementaires du NPP dans la région d’Ashanti, lorsque le président Wontumi aurait affirmé avoir « construit son propre royaume avec des forces militaires et policières dans le royaume d’Asante ».

Cette déclaration aurait fait suite à une confrontation entre le président régional et l’organisateur de la centrale nucléaire de Manhyia Sud, Alhaji Abuba.

Le chef de Kokoso, Nana Kwaku Duah, qui est président du Conseil des Anciens de Manhyia Sud et faisait partie du comité de vérification, aurait confronté Wontumi, affirmant qu’à l’exception d’Asantehene, personne dans le royaume d’Asante ne possède de royaume.

Cependant, Wontumi aurait insisté sur le fait qu’il avait le droit d’exprimer ses opinions au sein du royaume Asante, même si elles différaient de celles du monarque Asante.

AE