Otto’s forge l’art sur des sphères de verre soufflé – Shaw Local

Cameron Clark s’enthousiasme en parlant de verre fait main.

Il peut expliquer le processus de fabrication méticuleuse de pièces individuelles par des artisans, étirées dans une forme parfaite et ajoutées à une pièce plus grande.

“Je dis toujours aux gens, c’est ma passion”, a déclaré Clark à propos de son obsession du verre soufflé.

Avec Otto’s, son nouveau magasin au 3411 W. Elm St. à McHenry, Clark veut partager cette passion. Otto’s propose à la vente du verre fait à la main et des cours permettant à quiconque d’apprendre à fabriquer lui-même du verre.

« Entrez, fabriquez du verre et rentrez chez vous. Fabriquez-vous un pendentif et apprenez les bases en une heure », a-t-il déclaré.

Les instructeurs Kyle Myers, Nick Pruitt et Tom Schodtlur chez Otto’s à McHenry, montrant aux étudiants comment utiliser une flamme d’oxygène et de propane pour mouler du verre le 18 juillet 2022. (Janelle Walker)

Alors que le magasin vend des pipes en verre, des produits CBD et d’autres accessoires de fumoir, c’est le soufflage du verre qui occupe le devant de la scène.

Clark n’est pas lui-même un souffleur de verre. « Je n’ai jamais appris à souffler le verre ; J’adore ça », a-t-il déclaré.

Il a travaillé dans une entreprise de fabrication de verre de 2007 à 2015. Lorsque ce magasin a fermé, Clark a acheté la table et d’autres équipements pour son propre magasin.

Clark a fait venir des verriers locaux pour enseigner aux autres et créer un espace d’apprentissage.

L’un de ces instructeurs est Nick Pruitt de Round Lake. Pruitt a son propre atelier de verrerie à domicile. Il est entré chez Otto’s le jour de son ouverture, le 3 juin, pour “regarder autour de lui et apprécier” les verreries que Clark a exposées et en vente dans le magasin, a déclaré Pruitt. Lui et Clark ont ​​commencé à parler.

Depuis lors, Pruitt a enseigné 10 cours au magasin.

Cameron Clark, propriétaire d’Otto’s à McHenry, présente une partie de la verrerie disponible dans le magasin le 18 juillet 2022. Le magasin, qui a ouvert ses portes en juin, propose plusieurs niveaux de cours de soufflage de verre de style vénitien. (Janelle Walker)

Pour s’assurer que tout le monde bénéficie d’une aide pratique, seuls quatre étudiants sont autorisés à la fois. Au premier niveau, ils apprennent à fabriquer un pendentif de collier, un stylo à encre ou un ornement. Chaque niveau de cours s’appuie sur le suivant dans un style “choisissez votre propre aventure”, a déclaré Clark. Les personnes ayant une expérience antérieure dans le soufflage du verre peuvent ignorer les bases ou louer le studio pour leurs propres projets de verre soufflé.

Un lundi récent, Joshua Patterson et Marc Esses étaient les deux étudiants débutants.

“Nous aimons tous les deux faire de nouvelles choses”, a déclaré Patterson en s’entraînant à faire pivoter et à façonner ce qui deviendrait un pendentif.

“J’ai l’impression que je m’améliore au fur et à mesure que je vais aujourd’hui, mais je dois avoir de l’aide” lorsque le verre en fusion s’est un peu déséquilibré, a déclaré Patterson. De sa place sur la table en métal, Esses a déclaré qu’il “faisait semblant jusqu’à ce que vous le fassiez” avec son design “fleur du chaos”.

Joshua Patterson s’entraîne à aplatir du verre fondu dans un pendentif chez Otto’s à McHenry le 18 juillet 2022. (Janelle Walker)

Alors que le co-instructeur Tom Schodtlur et l’instructeur en formation Kyle Myers ont aidé Patterson et Esses à démarrer, Pruitt a parlé de l’histoire de la fonte du verre sur une flamme nue. L’œuvre est inspirée des maîtres vénitiens à l’ancienne en Italie.

Des émissions comme “Blown Away” sur Netflix, une série compétitive de soufflage de verre, ont amené de nouvelles personnes à l’essayer, a-t-il déclaré.

Le pendentif créé par Tom Schodtlur lors d’un cours d’introduction d’une heure au soufflage du verre qui s’est tenu le 18 juillet 2022 chez Otto’s à McHenry. La classe propose des pendentifs, des stylos à encre ou des ornements en option pour la première leçon. (Janelle Walker)

Une fois que les gens les voient le faire en direct, ils décident de l’essayer, a-t-il déclaré. Si les étudiants rencontraient des problèmes, Pruitt a déclaré que lui, Schodtlur ou Myers « le sauveraient » et remettraient la pièce sur les rails.

Mais ce qui a excité Pruitt, ce sont les changements dans l’industrie du verre, des milliers de couleurs aux opportunités supplémentaires d’apprendre.

« Il y a trente ans, il fallait connaître quelqu’un » pour apprendre la verrerie, dit-il. “C’est incroyable qu’une opportunité comme celle-ci existe.”

Bien qu’Otto’s soit un fumoir, « l’objectif principal est le soufflage du verre. Il ne s’agit pas seulement de fabriquer des tuyaux », a déclaré Clark. “Vous pouvez également faire du verre froid.”