Otto Wallin a eu des entretiens avec l’équipe d’Anthony Joshua sur la date du combat, mais la star britannique est maintenant prête à affronter Jermaine Franklin | Nouvelles de boxe

Otto Wallin s’est entretenu avec l’équipe d’Anthony Joshua d’une date de combat et d’un sac à main, mais le gaucher suédois était considéré comme “trop ​​risqué”, explique son promoteur Dmitriy Salita.

Wallin figurait sur une liste restreinte d’adversaires pour Joshua, qui comprenait également l’Australien Demsey McKean, mais la star britannique a maintenant accepté d’affronter l’Américain Jermaine Franklin lors de son prochain combat à Londres le 1er avril.

Salita a révélé qu’il avait discuté des détails d’un combat Joshua contre Wallin, bien que ce combat n’ait pas reçu le feu vert de l’ancien champion du monde, qui a travaillé avec un nouvel entraîneur, Derrick James.

Image:

Anthony Joshua devrait affronter Jermaine Franklin en avril





“Oui, Otto était définitivement dans le mélange”, a déclaré Salita à Sky Sports.

“Il y a eu des discussions sur le sac à main, la date, etc. Je pense qu’il y a beaucoup de pièces mobiles et avec un nouvel entraîneur, Otto représentait trop de risques.”

Wallin reste toujours en lice pour un combat de grand nom et a aiguisé ses compétences avec une victoire dominante aux points sur Helaman Olguin le week-end dernier.

“Otto est l’un des combattants les plus dévoués au sport que j’aie jamais rencontrés”, a déclaré Salita. “Le meilleur exemple en est son combat la semaine dernière.

“Au lieu de se vautrer dans la déception et d’attendre juste un jour de paie, il est revenu sur le ring pour rester actif et continuer à s’améliorer.

“Il aime le sport de la boxe et veut être le meilleur. C’est peut-être pour cela qu’il est le combattant le plus évité et le plus craint de la division.

“Plusieurs gros combats l’ont raté de peu. Le plus difficile a été lorsqu’il était sur le chemin de l’aéroport après avoir terminé un camp d’entraînement complet et a reçu l’appel qui [Dillian] Whyte a été blessé et le combat est terminé.”

Wallin reste ouvert à un combat reprogrammé contre Whyte, alors qu’il serait également intéressé par un affrontement avec son rival Joseph Parker.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts de la victoire de Joseph Parker sur Jack Massey



Le but ultime du joueur de 32 ans est une revanche avec Tyson Fury, qui a infligé sa seule défaite aux points après une bataille sanglante en 2019.

“Otto reste actif tout en explorant de grandes opportunités de combat. Quand cela arrivera, il sera prêt”, a déclaré Salita.

“Otto combattrait certainement Whyte, il y a des affaires non réglées du côté d’Otto.

“Joseph Parker peut aussi avoir du sens cette année.

“Le vainqueur de ces combats ferait de lui le choix optimal pour les combats pour le titre.

“Otto veut vraiment obtenir ce match revanche avec Tyson.”