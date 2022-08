Otter Co-op achète 25 stations-service supplémentaires

Otter Co-op prend de l’expansion avec l’acquisition de 25 autres points de vente au détail de carburant en Colombie-Britannique

L’annonce a été faite à la fin de la semaine dernière, le même jour que la coopérative basée à Aldergrove a organisé son tournoi de golf annuel de collecte de fonds à Pitt Meadows.

Les nouveaux postes d’essence et dépanneurs sont situés à Chilliwack, Harrison Hot Springs, Hope, Ashcroft, Squamish, Whistler, Pemberton, Princeton, Savona, Kelowna, Osoyoos, Penticton, Kamloops, Winfield, Summerland et Rock Creek. Ils sont situés dans toute la région de l’intérieur de la Colombie-Britannique et du Lower Mainland, où Otter Co-op exploite déjà 11 stations existantes – et cinq autres devraient être construites au cours de la prochaine année, a déclaré Jack Nicholson, PDG d’Otter Co-op.

Cela permettra à Otter Co-op d’étendre ses services dans les communautés existantes et de s’étendre dans de nouveaux domaines, a confirmé Nicholson lors de l’annonce officielle jeudi soir dernier lors du banquet du tournoi de golf de l’organisation.

« Nous sommes si fiers de partager cette annonce… En tant que coopérative, nous nous concentrons sur l’investissement dans nos communautés et la création de valeur pour nos membres », a déclaré Nicholson.

« L’ajout de ces sites à notre réseau d’approvisionnement en carburant témoigne de l’engagement de notre coopérative à faire croître et à servir nos collectivités à long terme », a-t-il ajouté.

Depuis 12 ans, Otter s’agrandit et se diversifie.

En plus des opérations à Aldergrove, il y a huit stations-service dans le Lower Mainland, plus Otter exploite une autre usine d’aliments pour animaux à Armstrong, quelques postes d’essence à l’intérieur et 26 magasins d’alcools (environ la moitié à l’intérieur).

Cette annonce a suscité de vifs applaudissements d’une foule d’environ 135 golfeurs au Golden Eagle Golf Course à Pitt Meadows le 25 août.

Nicholson a expliqué comment ces sites de vente au détail de carburant ont été achetés à Federated Co-operatives Limited (FCL) dans le cadre de son accord d’acquisition de 171 sites de vente au détail de carburant Husky auprès de Cenovus Energy Inc., qui a été annoncé en novembre 2021. La part d’Otter était la 25 barre d’essence.

« Il s’agit d’un investissement important pour nos membres, et d’un rendement important pour nos membres également, car le pétrole représente toujours une part assez importante de nos résultats », a expliqué Nicholson.

« Nous savons, à long terme, que le pétrole va décliner. Mais en ce moment, c’est actuellement fort, et encore une fois, comme je l’ai dit, c’est toujours un très gros morceau de notre résultat net. Et, les emplacements sont également d’excellents emplacements pour l’avenir, qu’il s’agisse de dépanneurs, de pharmacies ou de magasins d’alcools. Mais c’est dans 30 ans, parce que les gens continueront à conduire. »

Otter Co-op prendra officiellement possession de ces sites de carburant supplémentaires le mardi 13 septembre.

“C’est fantastique. C’est une grande expansion. Il s’agit assurément d’excellents rendements pour nos membres au cours des prochaines années. Et cela continue de combler certaines de ces lacunes là où nous n’avons pas encore de services… le plus important pour les gens, c’est qu’alors cet argent reste dans la communauté. Nous sommes ici en Colombie-Britannique, et cet argent reste ici en Colombie-Britannique. Il ne va pas à Toronto ou au Texas.

Ces sites de carburant continueront de fonctionner sous la marque Husky jusqu’à ce qu’ils soient renommés en tant que coopérative ou l’une des marques indépendantes de la coopérative, a expliqué Nicholson.

Les membres “My Husky Rewards” peuvent toujours gagner et échanger des points sur toutes les transactions applicables sur les sites de marque Husky, et les cartes-cadeaux Husky peuvent toujours être échangées sur tous les sites de marque Husky comme mode de paiement, mais ne peuvent plus être achetées, le PDG a noté.

Les membres de la coopérative ne pourront pas utiliser leurs numéros de coopérative dans les nouveaux emplacements, a-t-il expliqué, alors qu’ils portent la marque Husky.

Otter travaille sur cet accord depuis plus de trois ans, et Nicholson a déclaré que ce n’était qu’une heureuse coïncidence si le bureau de la concurrence avait annoncé la vente jeudi, le même jour que leur tournoi de golf.

“Le timing était tout simplement génial”, a-t-il déclaré. “En fait, le timing était parfait.”

Lors de l’événement de golf de la semaine dernière, Nicholson a également pu faire une annonce surprise.

Tout en remettant des prix aux 34 équipes participantes à l’événement d’une journée – qui est conçu pour les membres de l’équipe et les vendeurs des magasins Otter Co-op et Angry Otter Liquor – il a remis aux meilleurs gagnants de BC Lottery Corp. leur trophée de première place, Des Apple AirPods pour chaque membre de l’équipe et une chance pour l’équipe de choisir un organisme de bienfaisance local pour recevoir 10 000 $ – le produit du tournoi de cette année.

L’équipe de loterie a eu le choix entre quatre organismes de bienfaisance et a choisi de donner les 10 000 $ au BC Children’s Hospital, un organisme à but non lucratif qui recevait un appel au début de la semaine pour apprendre le don inattendu.

Dans le passé, l’argent recueilli dans le tournoi Otter Co-op a été utilisé pour les prix. Mais cette année, avec les parrainages et les frais d’inscription, le grand nombre les a inspirés à faire quelque chose pour la communauté, a déclaré Nicholson.

«Nous avons pensé que c’était tellement important, faisons quelque chose de bien avec ça. Et encore une fois, nous voulons construire une communauté et redonner, alors nous avons pensé que c’était une excellente occasion de faire don d’une bonne partie du tournoi de golf à un organisme de bienfaisance.

Liant les deux annonces ensemble, Nicholson a également partagé que le 20 septembre est Fuel Good Day, où 10 cents de chaque litre d’essence pompé dans leurs stations-service existantes et nouvelles vont au BC Children’s Hospital et à Canuck Place.

“Nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’un don d’au moins 20 000 $, alors nous espérons que les gens feront le plein et feront le plein”, a-t-il déclaré.

.