Ottawa vise à réduire la taille de l’industrie de la pêche au saumon en achetant des permis

Le gouvernement fédéral propose d’acheter des permis de pêche commerciale au saumon du Pacifique à ceux qui cherchent à se retirer de l’industrie en déclin alors qu’il tente de protéger les poissons qui restent.

Pêches et Océans Canada a affecté 123 millions de dollars au programme de retraite volontaire et à deux initiatives futures qui élimineront les navires abandonnés et permettront aux titulaires de permis commerciaux communautaires autochtones de passer à une autre espèce.

Environ 1 300 titulaires de permis commerciaux titulaires d’un permis de saumon à la traîne, au filet maillant ou à la senne à plein droit ou à tarif réduit sont admissibles au programme de retraite volontaire.

Le gouvernement prévoit d’acheter des licences en utilisant une « enchère inversée » où les titulaires fixent le prix qu’ils veulent, et le gouvernement décide ce qu’il est prêt à payer sur la base de rapports annuels indiquant la valeur marchande.

On s’attend à ce qu’il y ait plusieurs séries d’enchères jusqu’en 2026.

Neil Davis, directeur régional de la gestion des pêches, a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de savoir combien de titulaires de permis accepteraient l’offre du gouvernement, mais l’objectif est d’aboutir à une “réduction substantielle” de la taille de la flotte.

“Le but de ce programme est vraiment de soutenir cette transition vers un secteur de pêche commerciale plus petit qui est mieux aligné sur l’étendue des opportunités de récolte dans la pêche dans un avenir prévisible”, a-t-il déclaré.

Pêches et Océans a déclaré que de nombreux stocks de saumon sont en train de décliner à des « creux historiques » en raison des effets du changement climatique, de la perte d’habitat et d’autres menaces.

Ceux qui décident de retirer leur permis pourraient également être admissibles aux frais d’élimination des navires et des engins.

Davis a déclaré que le gouvernement travaillera avec les autorités portuaires sur les détails du programme afin qu’elles puissent collecter efficacement les navires et les engins et s’assurer qu’ils ont un endroit où aller pour une élimination sûre.

Les demandes pour un nouveau programme de licence commerciale communautaire autochtone devraient être envoyées cet hiver.

Environ 700 permis délivrés aux Premières nations au nom de leur communauté sont admissibles au programme. Cela permettrait aux nations d’échanger volontairement ces licences contre un financement et l’accès à un poisson différent.

Duncan Stephen, directeur des programmes autochtones, a déclaré que le gouvernement était prêt à aider avec les coûts associés à la transition.

“Le programme prévoit un soutien pour les coûts supplémentaires associés à des éléments tels que les modifications ou les mises à niveau des engins, les modifications des navires, la formation ou d’autres capacités qui pourraient être nécessaires pour effectuer cette transition vers des espèces autres que le saumon”, a-t-il déclaré.

Le financement de ces trois programmes fait partie d’une initiative stratégique sur le saumon du Pacifique de près de 650 millions de dollars annoncée l’an dernier.

Davis a déclaré que les nouveaux programmes ne sont qu’un élément de travail qui doit être fait pour protéger le saumon.

“Nous devons également aborder les autres choses qui ont le potentiel de les affecter et que ce soit la qualité de leur habitat, ou ce que nous faisons pour utiliser les écloseries pour soutenir certains de nos objectifs de conservation, ou ce que nous faisons pour renforcer la résilience des populations telles que qu’ils sont capables de s’adapter aux choses qui changent dans leur environnement naturel plus large », a-t-il déclaré.

“Donc, ce n’est qu’un élément de ce qui sera un effort beaucoup plus large pour lutter contre ce que nous pensons être les principales menaces pour le saumon, que nous avons une certaine capacité à affecter.”

—Ashley Joannou, La Presse canadienne

Politique FédéraleSaumon