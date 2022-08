Ottawa VFW va de l’avant et prévoit de rouvrir avec un nouveau leadership – Shaw Local

Le VFW Post 2470 d’Ottawa au 1501, rue La Salle cherche à rouvrir sous sa nouvelle direction après la diminution du nombre de membres et des circonstances indépendantes de la volonté de la nouvelle direction qui l’ont fait fermer le mois dernier.

Sous le commandant Mike Gladd et le quartier-maître Eric Shepperson, le VFW prévoit d’être rouvert d’ici le 15 octobre avec une nouvelle couche de peinture et un plan en place pour attirer de nouveaux membres.

La première partie de ce plan consistera à transformer l’arrière-salle en une salle de banquet mieux adaptée aux mariages, avec son propre bar autonome.

La deuxième partie du plan nécessite de résoudre un problème, selon Gladd, difficile pour la VFW en tant qu’entité nationale, qui perd environ 5 000 membres par an.

“Au cours des cinq dernières années, la VFW a perdu plus de 30% de ses membres”, a déclaré Gladd. “Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la Corée sont décédés et les vétérans du Vietnam vieillissent, nous mettons donc en place un plan complet pour améliorer notre adhésion.”

Le membre honoraire Hank Walsh, le vétéran du Vietnam et commandant Mike Gladd, et le vétéran de l’Afghanistan et quartier-maître Eric Shepperson travaillent à la restauration de la VFW d’Ottawa. (Michael Urbanec – murbanec@shawmedia.com)

Gladd a déclaré que ce plan implique de faire appel aux jeunes anciens combattants, qui, en tant que groupe démographique, sont plus intéressés par les activités familiales et accordent la priorité à leur santé.

Le VFW est ouvert au public mais les membres doivent être des vétérans du combat, et Gladd a déclaré que l’organisation avait beaucoup à offrir aux nouveaux membres.

«Nous pouvons nourrir et éduquer, informer les anciens combattants de leurs droits et des avantages qui leur sont offerts», a déclaré Gladd.

Gladd a déclaré que le VFW avait un groupe de soutien pour le SSPT dirigé par Roger Reynolds depuis 15 ans, et qu’il y avait beaucoup d’informations disponibles sur des choses telles que les soins de santé.

“Beaucoup d’anciens combattants vont dire” bon sang, je ne sais pas où aller “, mais venez nous voir et nous avons la réponse”, a déclaré Gladd. “Si nous n’avons pas la réponse, nous allons l’obtenir.”

Shepperson a déclaré qu’il y avait des plans en place en ce moment pour corriger les problèmes du passé et que leur intention était d’avancer à un rythme rapide, avec les plans d’une journée sur le terrain pour faire autant de travail que possible pour se préparer à la date prévue.

Hank Walsh, qui est membre honoraire de la VFW et a aidé Gladd et Shepperson à élaborer le plan de réouverture du bâtiment, a déclaré que la communauté avait déjà eu tellement de contacts avec des dons pour ouvrir.

La salle VFW rouverte sera ouverte au public, avec un lieu rénové pour accueillir son bar et ses jeux vidéo.

Le VFW a été fondé en 1899 par des vétérans de la guerre hispano-américaine et de l’insurrection philippine pour garantir les droits et les avantages après que de nombreux blessés ou malades soient rentrés chez eux. L’adhésion, selon le site Web de VFW, est de 1,5 million de membres à l’échelle nationale.

Les dons peuvent être faits par la poste à Halterman-Koeppe-McCarrens Post No. 2570, 1501 La Salle St., Ottawa, IL 61350.