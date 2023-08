Ottawa utilise une «comptabilité créative» pour sa promesse de 2 milliards d’arbres, selon un chien de garde de l’environnement

L’organisme canadien de surveillance de l’environnement affirme qu’Ottawa utilise une «comptabilité créative» pour étayer l’affirmation selon laquelle son programme de plantation de deux milliards d’arbres dépasse les objectifs.

Le commissaire à l’environnement et au développement durable, Jerry DeMarco, a déclaré à CBC News que Ressources naturelles Canada (RNCan) utilise des arbres plantés dans le cadre d’un programme différent – ​​et d’un ministère différent – ​​pour augmenter son nombre.

« C’est de la comptabilité créative », a déclaré DeMarco à CBC. « C’est certainement dans leur prérogative de le faire.

« Mais pour obtenir les avantages pour le climat, la biodiversité et la santé humaine, il faut ajouter des arbres. Pas simplement trouver des arbres et d’autres programmes qui ont déjà été plantés et dire: » Oh, cela compte maintenant, nous avons un nombre plus élevé que quiconque attendu.' »

En août, Ressources naturelles Canada a révisé les chiffres provisoires sur ses progrès vers l’objectif de planter deux milliards d’arbres d’ici 2030-2031.

D’ici 2022, RNCAN était censé avoir planté 90 millions d’arbres. RNCan dit qu’à ce jour, il a planté environ 110 millions d’arbres.

Le département a initialement déclaré avoir planté 29 millions d’arbres en 2021. Il dit maintenant avoir planté 83 millions d’arbres cette année-là.

Le site Web et le journal de langue française Le Devoir a d’abord écrit sur le changer la façon dont le gouvernement rend compte du nombre d’arbres plantés.

Dans un communiqué, RNCAN a déclaré avoir révisé son chiffre de 2021 en ajoutant des millions d’arbres plantés dans le cadre de programmes partenaires comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (LCEF) d’Environnement et Changement climatique Canada.

« Les données du programme LCEF … ont été reçues et validées par rapport aux objectifs du programme de deux milliards d’arbres cet été », a déclaré Keean Nembhard, attaché de presse du ministre des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson.

Un grand sapin de deux ans mesure environ 20 centimètres de haut parmi les sapins de Douglas et les cèdres rouges de l’Ouest au parc régional Francis/King à Saanich, en Colombie-Britannique, le jeudi 26 mai 2016 (Chad Hipolito/La Presse canadienne)

En 2022, le département a déclaré avoir planté 28 millions d’arbres par l’intermédiaire de ses partenaires, manquant son objectif intermédiaire pour cette année de 60 millions.

Le député conservateur Greg McLean, qui siège au comité de l’environnement de la Chambre des communes, a déclaré que les libéraux manquaient de sincérité dans leurs calculs.

« Admettons aux Canadiens ce que c’est. Ce programme était un peu un signal de vertu en premier lieu », a déclaré McLean à CBC.

Wilkinson a déclaré dans une interview à CBC Pouvoir et politique que lorsque le gouvernement a annoncé son initiative de deux milliards d’arbres, il a confirmé qu’il s’appuierait sur d’autres programmes.

« Je veux dire, en fin de compte, je ne suis pas sûr que les Canadiens se soucient de savoir si certains des arbres proviennent d’une économie à faible émission de carbone ou d’autres d’autres programmes », a déclaré Wilkinson.

Wilkinson a déclaré que ce qui importe aux Canadiens, c’est que le gouvernement atteigne les objectifs de son programme, soit l’amélioration de la biodiversité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson : « Je ne suis pas sûr que les Canadiens se soucient du fait que certains arbres proviennent de… d’autres programmes. » (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Mais l’organisation de défense de l’environnement Nature Canada a déclaré que si le gouvernement compte les arbres existants qui ont déjà été plantés, il ne peut pas prétendre que son programme de deux milliards d’arbres offre une valeur supplémentaire.

« Pour moi, c’est très décevant », a déclaré David Wallis, responsable de la politique et de la campagne de reboisement de Nature Canada. « Cela semble indiquer que RNCan renonce à son engagement de planter 2 milliards d’arbres supplémentaires.

« Ils semblent réaliser qu’ils n’atteindront pas leur objectif. Au lieu de dire la vérité aux Canadiens et de réparer leur programme, ils choisissent de tromper et de donner l’impression qu’ils plantent plus qu’ils ne le font réellement.

Ottawa investit jusqu’à 3,2 milliards de dollars sur 10 ans (2021-2031) dans son programme de plantation d’arbres.

Le gouvernement du Canada ne plante que certains de ces arbres. Ottawa compte sur les communautés autochtones, les provinces, les territoires, les entreprises et les organismes sans but lucratif pour faire la plupart des plantations.

Le gouvernement fédéral fournit la moitié des fonds nécessaires à la plantation d’arbres dans le cadre d’ententes de partage des coûts.

Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il espérait que les provinces et les territoires planteraient la part du lion des arbres, soit 1,35 milliard.

En mars, il avait accords signés avec cinq des 10 provinces et deux des trois territoires pour atteindre la cible.