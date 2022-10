Ottawa travaille sur un programme pour régulariser le statut de 500 000 immigrants

Le gouvernement fédéral vise à créer un programme qui offrira une voie vers la résidence permanente à jusqu’à 500 000 immigrants qui travaillent au Canada mais qui n’ont pas de statut officiel.

Le programme aurait une portée sans précédent et s’appliquerait aux personnes dont le visa ou le permis de travail étaient expirés, ainsi qu’à ceux dont les demandes de statut de réfugié auraient été refusées ou bloquées en raison d’un moratoire sur les déportations vers leur pays, selon Radio-Canada.

«Nous étudions les moyens de régulariser les personnes qui vivent au Canada avec un statut précaire», a déclaré à Radio-Canada une source gouvernementale sous couvert d’anonymat.

Jusqu’à 500 000 personnes pourraient être éligibles, selon la source, qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement sur le sujet.

Dans sa lettre de mandat au ministre de l’Immigration Sean Fraser à la fin de l’année dernière, le premier ministre Justin Trudeau a demandé à Fraser «d’explorer davantage les moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papiers qui contribuent aux communautés canadiennes».

Le porte-parole du ministère de l’Immigration, Rémi Larivière, a confirmé que les travaux pour mener à bien ce mandat « sont en cours » et que le ministère consulte des chercheurs universitaires, des experts et des représentants de l’industrie.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a été invité l’année dernière par le Premier ministre à “explorer les moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papiers”. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Des agents du ministère ont approché plusieurs groupes de défense au cours des dernières semaines et au cours de l’été pour les consulter sur le programme, a déclaré Larivière. Les critères potentiels et une date de lancement sont encore inconnus.

“Nous espérons un programme inclusif qui aidera beaucoup de gens, mais c’est encore flou”, a déclaré Hady Anne, porte-parole de Solidarité sans frontières, basée à Montréal.

Bien qu’il y ait eu des programmes pour régulariser le statut des groupes d’immigrants auparavant, aucun n’a inclus autant de personnes, dit Rivka Augenfeld, une défenseure des réfugiés de longue date et l’ancienne présidente du Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, une table de travail des organismes québécois en immigration.

Les politiques d’immigration du premier ministre du Québec, François Legault, inquiètent certains partisans quant à l’éventuelle efficacité du programme dans la province. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

“Cela n’a jamais été vu”, a déclaré Augenfeld à propos de la portée attendue du programme à venir. Mais elle a averti que pour être efficace, le programme aura besoin de “la volonté d’un bon ministre ainsi que du soutien du Premier ministre”.

Les travailleurs temporaires et les demandeurs d’asile ne pourraient pas postuler, y compris les milliers de personnes qui ont traversé Roxham Road à Lacolle, au Québec, un point de passage non officiel de plus en plus populaire parmi les migrants entrant au Canada en provenance des États-Unis.

Il y a un important arriéré dans le traitement des demandes d’asile, ce qui signifie que de nombreuses personnes attendent des années avant même d’avoir la chance de raconter leur histoire devant un juge de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

Frantz André, qui a aidé des centaines de demandeurs d’asile haïtiens à s’installer à Montréal, dit qu’il est dans l’intérêt du Québec d’accepter plus d’immigrants. (Verity Stevenson/CBC)

Lisa Middlemiss, présidente de l’Association du Barreau canadien, a déclaré que même si le nouveau programme serait une étape positive pour les personnes à statut précaire qui vivent et travaillent dans le pays depuis des années, il pourrait sembler injuste pour les migrants qui ont un statut temporaire dans Canada sans possibilité d’obtenir la résidence permanente.

“C’est ambitieux et intéressant, mais cela pourrait générer beaucoup de frustrations”, a déclaré Middlemiss.

Larivière, porte-parole du ministère, a déclaré qu’Ottawa « continuerait de soutenir des programmes d’immigration inclusifs qui répondent aux besoins économiques du Canada et alimentent notre croissance ».

Le Québec serait-il d’accord?

Des défenseurs comme Augenfeld et Anne craignent que le gouvernement du Québec n’intervienne pour limiter le programme dans la province.

Pendant la pandémie, lorsque le gouvernement fédéral a créé un programme permettant aux demandeurs d’asile travaillant dans le domaine de la santé de demander la résidence permanente, le gouvernement du premier ministre François Legault s’est opposé à l’élargissement des critères aux travailleurs qui ne s’occupaient pas directement des patients, comme le personnel de cuisine et les nettoyeurs.

Cette décision a exclu des milliers de personnes et a été fermement condamnée par les défenseurs de l’immigration.

Les demandeurs d’asile ne seraient pas admissibles au nouveau programme, y compris les milliers de personnes qui ont traversé le chemin Roxham à Lacolle, au Québec, un point de passage non officiel parmi les migrants entrant au Canada en provenance des États-Unis. (Charles Krupa/Associated Press)

Au printemps 2021, Legault a également refusé de participer à un autre programme fédéral offrant aux travailleurs essentiels et aux diplômés une nouvelle voie vers la résidence permanente.

Legault a été réélu lundi avec une majorité écrasante de 90 sièges sur 125 à l’Assemblée nationale.

Il a été critiqué avant les élections après avoir associé l’immigration à la violence et à l’extrémisme et a déclaré plus tard qu’il serait “un peu suicidaire” pour le Québec d’augmenter ses niveaux d’immigration, insistant sur le fait qu’accepter plus d’immigrants constituait une menace pour la langue française.

“Nous craignons que le Québec ne complique les choses”, a déclaré Anne de Solidarité contre les frontières.

Augenfeld a également évoqué la possibilité que Québec puisse « jeter une clé » dans le plan pour les immigrants dans la province.

Étant donné que le programme devrait inclure des personnes provenant de pays pour lesquels le Canada a imposé des moratoires sur les expulsions, les ressortissants haïtiens, principalement basés au Québec, pourraient être admissibles.

Frantz André, qui a aidé des centaines d’Haïtiens à demander l’asile dans la province, espère que Legault sera plus ouvert cette fois-ci.

“Nous espérons qu’il sera plus généreux”, a déclaré André. “Ces gens vivent depuis trop longtemps dans un système en panne. Ils ont démontré qu’ils sont de vrais citoyens.”

Joint par Radio-Canada, le bureau du premier ministre du Québec a refusé de répondre aux questions sur le sujet.

“Nous n’avons eu aucune information du gouvernement fédéral sur le sujet”, a déclaré un porte-parole.