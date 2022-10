Ottawa « termine » pour une 5e victoire dans un triomphe de 34-9 contre Woodstock – Shaw Local

OTTAWA – Avec une chance d’une place en séries éliminatoires pour la première fois en 10 ans devant eux toute la semaine comme une carotte dorée, l’équipe de football d’Ottawa l’a saisie lors du match de vendredi de la rivière Kishwaukee/Interstate 8 White Division contre Woodstock au King Field .

Les Pirates, derrière la course difficile des arrières seniors Ryder Miller et Dillan Quatrano, ainsi qu’une solide défense, ont marqué sur les trois entraînements de la première mi-temps pour mener 20-3 à la mi-temps. Les hôtes ont ensuite ajouté deux touchés au troisième quart pour finalement enregistrer une victoire de 34-9 pour porter leur record à 5-4 (2-4 dans la ligue. Ces cinq victoires seront probablement suffisantes pour les faire jouer dans la semaine 10 pour le première fois depuis 2012.

Dillan Quatrano (7) d’Ottawa bat Caden Monti de Woodstock au King Field le vendredi 21 octobre 2022. (Katy Arnold pour Shaw Local News Network)

« Le mot clé tout au long de la saison a été ‘finir’. Terminez les jeux, terminez les entraînements, terminez les jeux. Nous avons fait les trois ce soir », a déclaré le receveur principal d’Ottawa Levi Sheehan après être devenu le meneur de tous les temps du programme pour les verges sur réception (1 138) et les touchés (12) dans le match.

«Pour beaucoup d’entre nous, nous jouons depuis notre deuxième année et nous avons eu des matchs difficiles. Il y a eu des matchs difficiles cette année également, mais nous voulions atteindre l’objectif que nous avions tous avant le début de la saison, à savoir faire les séries éliminatoires.

« Nous avons vu des [preseason] projections qui nous ont fait passer de 1 à 8 … nous avons pris cela à cœur.

Le porteur du ballon de Woodstock Charles Gilmore (6) tente de dépasser la défense d’Ottawa de Conner Price (12) et Trey Donnely au King Field le vendredi 21 octobre 2022. (Katy Arnold pour Shaw Local News Network)

Ottawa a remporté le tirage au sort et, lors du premier entraînement, Miller a terminé la marche de 10 jeux et 65 verges avec un tiret TD du 17. La défense des Pirates a ensuite arrêté les Blue Streaks au quatrième essai sur le Ottawa 35, et neuf jeux plus tard Quatrano l’a couru à partir du 18 pour une avance de 13-0.

Woodstock (2-7, 1-5) a ébranlé le tableau de bord sur un panier de 30 verges de Samuel Tafoya, mais Miller a de nouveau marqué du 9 pour porter le score à 20-3 à la mi-temps.

Miller a terminé avec 136 verges en 16 courses, tandis que Quatrano a récolté 84 verges en neuf essais.

Pour le match, Ottawa a devancé Woodstock 300-255, dont 261-196 au sol.

Les coéquipiers d’Ottawa Colby Mortenson (6) et Tanner Coglianese (72) aident Dillon Quatrano à célébrer un touché contre Woodstock au King Field le vendredi 21 octobre 2022. (Katy Arnold pour Shaw Local News Network)

« Ce soir a commencé par une excellente semaine d’entraînement, la meilleure concentration que nous ayons eue de toute la saison », a déclaré l’entraîneur-chef d’Ottawa, Chad Gross. « Tout le monde, des entraîneurs aux joueurs, savait ce qui était en jeu.

«Nous reportons toujours le coup d’envoi d’ouverture, mais en marchant vers le retournement, j’ai changé d’avis. J’ai dit aux capitaines qu’on gagne ou qu’on perd, on voulait d’abord le ballon. Je pensais que notre attaque avait envoyé un message tout de suite lors de ce premier drive, puis notre défense a suivi cela lors du premier drive de Woodstock.

Ottawa a forcé un trois-and-out sur le premier entraînement de Woodstock en seconde période, et huit jeux plus tard, le QB Colby Mortenson (6 sur 6, 39 verges) a frappé Sheehan au milieu pour une passe de 21 verges.

Lors du trajet Blue Streaks qui a suivi, le senior Branden Aguirre a renvoyé une interception de 35 mètres pour un autre TD pour porter le score à 34-3.

Woodstock QB Charlie Walrod a couru un TD à partir du 23 pour clôturer le score.

Kaden Sandoval a mené les Blue Streaks avec 86 verges au sol en 15 courses, avec Adriane Perry en ajoutant 57 sur 10. Charles Gilmore a réussi trois attrapés pour 58 verges.

« Je pense que la ligne offensive d’Ottawa a fait un excellent travail, et quand nous frappions le numéro 13 (Miller) dans le trou, il gardait simplement ses jambes en mouvement et ramassait 4 ou 5 verges supplémentaires », a déclaré l’entraîneur-chef de Woodstock, Mike Brasile. son club face à sept équipes potentielles en séries éliminatoires cette saison. “Gagner 4 ou 5 mètres par course, c’est gagner au football.

«Nous avons eu quelques fois en première mi-temps où nous avons pu les placer derrière les chaînes au troisième essai, mais nous n’avons tout simplement pas pu obtenir cet arrêt quand nous en avions besoin. Nous étions un peu à l’opposé où nous faisions des erreurs, soit un mauvais cliché ou un lancer échappé, dans ces situations, et ils en ont profité.