Ottawa suspend un fonds vert de 1 milliard de dollars après avoir reçu une plainte d’un dénonciateur

Ottawa a gelé les activités d’une fondation fédérale qui finance le développement de technologies vertes après avoir reçu un rapport critiquant sa gestion des fonds publics.

Technologies de développement durable Canada (TDDC) est au milieu d’une entente de cinq ans avec le gouvernement fédéral pour distribuer 1 milliard de dollars aux petites et moyennes entreprises du secteur des technologies propres.

La décision de suspendre la capacité de l’organisme à distribuer ses fonds a été annoncée mardi par le ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne.

Cette décision intervient après qu’un groupe de dénonciateurs a déposé une plainte contre TDDC auprès du gouvernement plus tôt cette année en raison de préoccupations concernant la gestion par la fondation de son financement fédéral et de ses ressources humaines.

Le gouvernement a retenu les services d’une société externe, Raymond Chabot Grant Thornton, pour mener une enquête sur ces allégations.

Dans leur rapport que vient de publier le gouvernement, les enquêteurs ont soulevé des questions sur la décision de TDDC de distribuer 38 millions de dollars en « paiements de secours » d’urgence en 2020 et 2021, pendant la pandémie de COVID-19, à des entreprises avec lesquelles elle avait déjà conclu des ententes de financement.

Selon le rapport, ces contributions « ne semblent pas conformes aux exigences » de l’accord de contribution de TDDC avec le gouvernement, soulignant que « les paiements ne nécessitent pas d’éligibilité des coûts du projet, ni de suivi et de reporting ».

L’un des bénéficiaires du financement « semblait également inéligible » pour recevoir un montant de 280 000 dollars, indique le rapport.

Le rapport soulève également des questions sur la politique sur les conflits d’intérêts au sein de TDDC, affirmant qu’elle était « appliquée de manière incohérente ».

Le rapport citait une déclaration de conflit d’intérêts entre le directeur général de TDDC et un évaluateur externe qui était « antidatée ». […] sous la direction du conseiller juridique externe de la société.

Dans une autre partie du rapport, les enquêteurs ont découvert que deux flux de financement créés par TDDC, d’une valeur de plus de 20 millions de dollars, semblent « contrevenir » ou « ne pas atteindre l’objectif principal » de son accord avec le gouvernement.

Le ministre réagit

Dans un communiqué de presse mardi, Champagne a déclaré qu’il prenait « au sérieux » les conclusions contenues dans le rapport.

« Le rapport d’enquête a identifié un certain nombre de cas dans lesquels TDDC n’a pas respecté pleinement l’accord de contribution conclu avec ISDE », a déclaré le ministre. « Il a également identifié des possibilités d’amélioration dans d’autres domaines non couverts par l’accord de contribution et hors du champ d’intervention d’ISDE, notamment les ressources humaines, la gouvernance et la surveillance. »

Champagne demande à TDDC de mettre en œuvre une « réponse de la direction et un plan d’action » conçu par son ministère d’ici la fin de 2023, ajoutant qu’il « explore d’autres options pour renforcer la surveillance de la gouvernance de TDDC ».

TDDC a déclaré mardi dans un communiqué qu’elle examinait le rapport et qu’elle « prenait des mesures pour mettre en œuvre les recommandations le plus rapidement possible ».