Ottawa supprime les frais pour les résidents temporaires libanais qui demandent un permis de travail ou d’études

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada supprime les frais de demande pour les résidents temporaires libanais au Canada qui demandent une prolongation de visa ou un permis de travail ou d’études ouvert alors que le conflit entre Israël et le Hezbollah fait rage.

La mesure s’applique également aux membres de la famille immédiate des citoyens canadiens et des résidents permanents qui ont quitté le Liban depuis fin septembre, lorsque le gouvernement canadien a commencé à réserver des billets sur les vols commerciaux pour encourager les gens à fuir la zone de conflit.

Le gouvernement du Canada a pris des mesures similaires pour les Israéliens et les Palestiniens de Cisjordanie qui ont fui leurs foyers l’année dernière, ainsi que pour les Ukrainiens qui ont échappé à l’invasion russe.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, répond aux questions des journalistes alors que le caucus libéral se réunit sur la Colline du Parlement à Ottawa, le mercredi 9 octobre 2024. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

« Nous restons profondément préoccupés par le bien-être de la population au Liban et de tous ceux de la région environnante. Nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour aider les Canadiens à rentrer chez eux, tout en assurant également une sécurité temporaire aux ressortissants libanais au Canada qui ne sont plus je me sens en sécurité en revenant », a déclaré le ministre de l’Immigration, Marc Miller, dans un communiqué de presse.

Son ministère a déclaré qu’environ 1 200 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille immédiate ont quitté le Liban depuis que le gouvernement canadien a commencé à proposer des vols commerciaux. Ceux qui acceptent ces vols doivent rembourser le prix du billet au gouvernement fédéral.

Le ministère a également indiqué avoir augmenté ses ressources pour traiter davantage de dossiers en provenance de la région.

Israël a échangé des coups de feu avec le groupe militant Hezbollah depuis octobre 2023, peu après l’attaque meurtrière du Hamas qui a déclenché le conflit plus large au Moyen-Orient.

En octobre de cette année, Israël a lancé une invasion terrestre du Liban, dans le but déclaré de détruire le Hezbollah.

Le gouvernement libanais affirme que plus de 2 700 personnes ont été tuées au Liban au cours de l’année écoulée, dont les deux tiers au cours des cinq dernières semaines.

Le Canada fait partie de plusieurs pays et blocs géopolitiques – dont les autres membres du G7, l’Union européenne, l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis – qui appellent désormais à un cessez-le-feu.