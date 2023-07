Ottawa supprime les exigences en matière d’études pour les Hongkongais qui souhaitent obtenir la résidence permanente au Canada

Plus de personnes de Hong Kong seront désormais éligibles à la résidence permanente (RP) au Canada avec des modifications des exigences d’immigration dans le cadre du resserrement des libertés civiles par la Chine dans l’ancienne colonie britannique.

À compter du 15 août, il n’y aura plus d’exigence en matière d’études pour les Hongkongais ayant une expérience de travail au Canada qui demandent la résidence permanente au Canada par l’une des deux voies.

« L’élargissement du volet B nous permettra d’intégrer à notre main-d’œuvre des personnes plus talentueuses et brillantes de Hong Kong ayant une précieuse expérience de travail au Canada », a déclaré Paul Chiang, secrétaire parlementaire du ministre fédéral du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, dans une annonce mardi à Markham. , Ont., au nom du ministre de l’Immigration Sean Fraser.

« Cela nous permet d’accueillir plus de Hongkongais tout en aidant simultanément les entreprises canadiennes à combler les pénuries de main-d’œuvre. »

Paul Chiang a déclaré mardi que l’élimination de l’exigence d’éducation simplifierait le processus de demande de RP pour les citoyens de Hong Kong qui travaillent déjà au Canada avec un permis de travail ouvert. (Radio-Canada)

Chiang a déclaré que l’élimination de l’exigence d’éducation simplifierait le processus de demande de RP pour les citoyens de Hong Kong qui travaillent déjà au Canada avec un permis de travail ouvert.

Les changements interviennent une semaine après que le gouvernement fédéral a condamné les autorités de Hong Kong pour avoir émis des mandats d’arrêt contre huit militants pro-démocratie – qui résident maintenant aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie – pour des infractions présumées à la sécurité nationale.

Élargir la voie du volet B

En juin 2021, Ottawa a annoncé les détails de deux nouvelles voies réservées exclusivement aux citoyens et résidents de Hong Kong qui demandent la résidence permanente au Canada.

Ces cheminements s’appliquent aux personnes qui ont obtenu leur diplôme d’un établissement postsecondaire canadien au cours des trois dernières années, considérées comme faisant partie du volet A.

Le volet B, quant à lui, concerne les personnes qui ont obtenu leur diplôme d’un établissement canadien ou étranger qualifié au cours des cinq dernières années et qui ont travaillé au Canada à temps plein pendant au moins un an ou à temps partiel pendant au moins 1 560 heures au cours des trois dernières années. .

Actuellementles candidats du volet B doivent avoir obtenu leurs diplômes dans les cinq ans, en particulier, de la demande de résidence permanente – ce qui signifie que ceux qui ont obtenu leur diplôme il y a cinq ans ou plus peuvent ne pas atteindre le seuil au moment où ils ont terminé la durée requise de travail au Canada .

Le cheminement révisé du volet B n’exige plus que les qualifications scolaires aient été obtenues dans un certain laps de temps.

Au lieu de cela, les candidats n’ont qu’à avoir au moins un an d’expérience de travail à temps plein ou 1 560 heures d’expérience de travail à temps partiel au Canada au cours des trois dernières années pour demander la résidence permanente, ce qui augmente le nombre de personnes éligibles pour postuler.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), au 30 avril, 2 358 résidents de Hong Kong sont devenus résidents permanents canadiens par le biais du volet A, tandis que 764 sont passés par le volet B.

Les voies doivent expirer le 31 août 2026.

Une nouvelle politique fait suite aux mandats d’arrêt contre des militants

Depuis l’introduction de la loi chinoise sur la sécurité nationale à Hong Kong en juillet 2020, des centaines de milliers de personnes dans la ville ont déménagé dans d’autres pays, dont le Canada, selon les données du gouvernement de Hong Kong.

Sous le contrôle croissant de Pékin, Hong Kong a connu un déclin rapide de la liberté d’expression, de la liberté de la presse et d’autres droits civils garantis par la Loi fondamentale, la mini-constitution de la région établie dans le cadre du « un pays, deux systèmes » basé sur la loi sino-américaine. Déclaration commune britannique signée en 1984.

REGARDER | À quoi ressemble Hong Kong 3 ans après l’adoption de la loi chinoise sur la sécurité nationale : La loi sur la sécurité nationale de Hong Kong trois ans plus tard Trois ans après que la Chine a introduit une loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong qui a réprimé les manifestations anti-gouvernementales, la ville a changé. Saša Petricic de CBC a trouvé une atmosphère différente où la dissidence demeure, mais c’est beaucoup plus calme.

« Beaucoup de gens doivent quitter Hong Kong à cause de la violation des droits de l’homme à Hong Kong maintenant », a déclaré Ken Tung, président de la Civic Education Society de Vancouver, qui a activement soutenu les mouvements démocratiques à Hong Kong depuis son immigration de Hong Kong au Canada il y a 40 ans. .

« Nous pouvons voir que l’avenir de Hong Kong va empirer sous le PCC [Chinese Communist Party] régime de Pékin. »

Tung dit que les changements apportés à la voie du volet B sont une bonne nouvelle pour les Hongkongais qui sont déçus par l’incapacité de la Chine à faire respecter leurs droits et libertés pendant au moins 50 ans.

Ken Tung dit que les changements apportés à la voie du Stream B sont de bonnes nouvelles pour les Hongkongais, y compris ceux qui sont déçus par l’incapacité de la Chine à faire respecter leurs droits et libertés. (Jon Hernandez/CBC)

Tung demande un soutien accru à l’établissement, comme des services d’emploi, pour les Hongkongais, dont beaucoup sont des professionnels dans leur pays d’origine et devraient migrer vers Vancouver, Toronto, Calgary et d’autres régions du Canada dans les années à venir.

À Vancouver seulement, les données indiquent une augmentation de 6,1 % de la population de personnes nées à Hong Kong dans la zone métropolitaine de recensement de la ville au cours des cinq dernières années, portant la population totale née à Hong Kong à plus de 76 000, marquant un renversement au cours des décennies précédentes. – longues tendances de nombres décroissants.

Trouver un chez-soi et un sentiment d’appartenance au Canada

Christopher Ng, qui est arrivé à Vancouver en août dernier pour poursuivre une maîtrise en génie géologique à l’Université de la Colombie-Britannique, dit qu’il était motivé par les inquiétudes concernant Hong Kong à la suite des manifestations contre la loi anti-extradition en 2019.

Ng dit que les changements apportés au cheminement du volet B renforceraient sa confiance en sa résidence permanente au Canada.

Il ajoute que la nouvelle politique encouragerait également de nombreuses personnes à Hong Kong qui envisagent encore d’immigrer au Canada.

« C’est comme si une communauté essayait de déménager de Hong Kong à ici pour trouver un autre endroit pour essayer de développer une autre communauté ici », a-t-il déclaré.

« Les personnes qui essaient de venir ici pourront certainement trouver un sentiment d’appartenance et d’appartenance ici. »