Ottawa Sunrise Rotary nomme 2 étudiants du mois d’octobre 2022 – Shaw Local

Le club Rotary Sunrise d’Ottawa a reconnu deux aînés comme étudiants du mois d’octobre 2022.

Morgan Stone, de l’école secondaire d’Ottawa, est active dans de nombreux clubs et sports et adore faire du babysitting et être assistante d’enseignement dans une classe d’éducation spéciale. Elle prévoit de fréquenter l’Illinois State University l’automne prochain pour se spécialiser en éducation élémentaire.

Ella Biggins fréquente la Marquette Academy et occupe des postes de direction au sein du conseil étudiant, du Key Club et du Science Club. Elle obtiendra son diplôme d’associé de l’Illinois Valley Community College ainsi que son diplôme d’études secondaires au printemps prochain. L’objectif de Biggins est de devenir biologiste de la faune et elle aime voyager.