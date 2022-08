Ottawa s’excuse pour l’expérience «d’ingénierie sociale radicale» sur les Premières Nations

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a présenté des excuses au nom du gouvernement fédéral à une Première nation de la Saskatchewan pour une « expérience d’ingénierie sociale radicale » qui a forcé une colonie agricole sur les terres de la communauté.

« Le préjudice historique causé par le plan de la colonie va bien au-delà du transfert de terres de choix. Cela a créé des divisions dans la communauté », a déclaré Miller dans la nation crie de Peepeekisis, dans le sud-est de la Saskatchewan, mercredi.

La Première nation abritait la colonie de File Hills, qui fait partie peu reconnue de l’histoire des pensionnats indiens du Canada.

La colonie a été établie en 1897 par l’agent des Indiens local et s’est poursuivie jusqu’en 1954. Dans le cadre de ce programme, les diplômés des pensionnats du Manitoba et d’ailleurs en Saskatchewan ont été transférés sur les terres de la Nation crie sans le consentement de la communauté et souvent sous la pression.

Miller affirme que les actions du Canada ont violé son obligation fiduciaire envers Peepeekisis et n’ont pas protégé les intérêts de la nation dans le territoire.

“Pour cela, nous sommes profondément désolés”, a déclaré Miller, qui s’est également exprimé en cri.

Les actions ont également entraîné une perte de culture, a ajouté Miller. L’agent des Indiens restreignait l’accès à la terre, limitait les visites à domicile et interdisait les pow-wow, les danses et autres cérémonies.

L’année dernière, la Première Nation a accepté un règlement fédéral de 150 millions de dollars et l’option d’ajouter plus de terres de réserve.

Le chef de Peepeekisis, Francis Dieter, a déclaré que la colonie avait causé des dommages, des traumatismes et des perturbations dans le mode de vie des membres de la communauté.

Cela a déplacé les habitants de Peepeekisis de leurs propres terres et a également forcé les diplômés en résidence à quitter leurs communautés et leurs nations d’origine, a ajouté Dieter.

“Le File Hills Colony Scheme a laissé un héritage de division”, a déclaré Dieter dans un communiqué de presse.

« Cependant, grâce au règlement récent et à la reconnaissance de ses actes répréhensibles, les excuses du Canada à notre nation et à notre peuple peuvent nous permettre d’avancer sur la voie de la guérison de notre nation et de devenir un seul peuple de Peepeekisis.

– Mickey Djuric, La Presse Canadienne