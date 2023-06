Ottawa sera présenté sur Destination Illinois de WGN – Shaw Local

Ottawa, Illinois, une communauté historique et pittoresque située à moins de 2 heures de Chicago, est prête à prendre sa place sous les projecteurs. Le 29 juin à 21 h, WGN news présentera Ottawa sur Destination Illinois avec Julian Crews.

Ce segment passionnant de la fonction de voyage populaire présentera le meilleur d’Ottawa, y compris une visite de l’époustouflant bateau-mouche Sainte Geneviève sur la rivière Illinois, un aperçu de l’histoire cachée avec Tom Aussem de Awesome Ottawa Tours, ainsi que d’autres points forts captivants à travers Ottawa, Illinois. Julian Crews et son équipe de tournage ont été stupéfaits par l’abondance d’attractions lors de leur visite le 10 mai 2023.

Destination Illinois avec Julian Crews – Ottawa

Située au cœur de Starved Rock Country, Ottawa, Illinois, est une destination touristique dynamique à seulement 80 milles du centre-ville de Chicago. Souvent appelée « Au milieu de partout », Ottawa offre un large éventail d’activités à proximité. Des espaces extérieurs luxuriants et naturels aux attractions culturelles et historiques renommées, les visiteurs n’ont que l’embarras du choix.

Entourée d’espaces ouverts, de rivières et de sentiers, Ottawa offre un cadre naturel propice à la détente et au plaisir en plein air. De plus, la ville sert de plaque tournante centrale à quatre parcs d’État, dont Starved Rock, Matthiessen, Buffalo Rock et Illini State Park, ainsi qu’une réserve naturelle, le tout à moins de 20 minutes en voiture du centre-ville.

Fourni par le Centre des visiteurs d’Ottawa

Julian Crews fait partie intégrante de WGN News depuis qu’il a rejoint l’équipe en 1996. En tant que journaliste d’affectation générale pour WGN Midday News et WGN Evening News, Crews est devenu bien connu en tant qu’hôte du segment populaire « Destination Illinois ». Dans ce segment, les équipages visitent des attractions incontournables à travers le pays de Lincoln, présentant le meilleur de l’Illinois. Les segments précédents, disponibles sur les comptes de médias sociaux de WGN, ont exploré des destinations passionnantes telles que le Volo Auto Museum, le Caterpillar Visitor Center à Peoria et de nombreuses autres villes et attractions captivantes de l’Illinois.

Ne manquez pas Ottawa, Illinois sur Destination Illinois avec Julian Crews, diffusé le 29 juin à 21 h sur WGN news. Découvrez le charme et l’attrait de cette communauté remarquable, nichée au cœur de Starved Rock Country. Pour plus d’informations, visitez PickUsOttawaIL.com ou suivez-nous sur la page Facebook du centre d’accueil des visiteurs d’Ottawa Illinois.