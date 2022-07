Ottawa se range du côté des États-Unis dans la lutte pour un pacte commercial sur les politiques énergétiques mexicaines

Le Canada soutient les efforts des États-Unis pour repousser ce qu’ils considèrent comme des politiques énergétiques protectionnistes au Mexique qui violent les règles commerciales nord-américaines.

La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré que le Mexique accordait injustement la priorité à ses propres opérations énergétiques appartenant à l’État et excluait les entreprises américaines, y compris les producteurs solaires et éoliens.

Un porte-parole de la ministre du Commerce, Mary Ng, a déclaré que le Canada appuie une demande des États-Unis pour des pourparlers de règlement des différends avec le Mexique et prévoit également ses propres consultations.

Alice Hansen a déclaré que le Canada convient que les politiques du Mexique sont incompatibles avec ses obligations en vertu de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada, appelé ACEUM au Canada.

Les producteurs d’énergie américains se plaignent depuis des mois que le Mexique accorde des prix préférentiels et des normes d’émissions à deux de ses plus grandes entreprises : le producteur de pétrole et de gaz Pemex et la Federal Electricity Commission.

L’USTR accuse le Mexique d’utiliser “des retards, des refus et des révocations” pour contrecarrer l’accès des États-Unis au secteur énergétique mexicain, y compris aux énergies renouvelables.

Un camion-citerne Pemex est vu garé à l’extérieur d’une installation de stockage exploitée par la compagnie pétrolière publique mexicaine le 30 décembre 2016. Des responsables américains affirment que le Mexique a accordé des prix préférentiels et des normes d’émissions à deux de ses entreprises publiques. (Félix Marquez)/Associated Press)

“Le Canada a constamment fait part de ses préoccupations concernant le changement de politique énergétique du Mexique. Nous sommes d’accord avec les États-Unis que ces politiques sont incompatibles avec les obligations du Mexique envers l’ACEUM”, a déclaré Hansen dans un communiqué de presse.

“Nous nous joindrons aux États-Unis pour prendre des mesures en lançant nos propres consultations dans le cadre de l’ACEUM pour répondre à ces préoccupations, tout en soutenant les États-Unis dans leur défi.”

Ottawa et Washington se sont affrontés sur des questions commerciales

La démonstration de solidarité entre le Canada et les États-Unis marque une sorte de pivot pour une relation commerciale qui a été largement marquée par des différends depuis que l’accord commercial trilatéral est devenu loi il y a deux ans.

Les deux pays sont régulièrement en désaccord sur la façon dont le Canada utilise les règles de l’accord pour permettre aux producteurs laitiers américains d’accéder au marché de la gestion de l’offre au nord de la frontière. Et l’administration Biden n’a accepté qu’au début du mois de lever les tarifs de l’ère Trump sur les produits solaires fabriqués au Canada imposés en 2018.

Le bois d’œuvre résineux demeure également une pomme de discorde de longue date entre le Canada et les États-Unis, où deux membres chevronnés du Congrès exhortent Tai à conclure un accord pour atténuer la pression inflationniste sur le marché immobilier américain.

Le sénateur démocrate Bob Menendez du New Jersey et le sénateur républicain du Dakota du Sud John Thune souhaitent également que l’administration Biden accorde un allégement tarifaire supplémentaire sur les importations en provenance du Canada.

Cela “rendrait la construction de maisons et l’accession à la propriété plus abordables pour les communautés de tout le pays”, ont écrit Menendez et Thune lundi dans une lettre adressée à Tai et à la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo.

Depuis l’expiration du dernier accord sur le bois d’oeuvre entre les deux pays en 2015, les prix du bois d’oeuvre ont plus que doublé, ont-ils écrit.

“S’attaquer aux inefficacités du commerce du bois aiderait à réduire les pressions financières inutiles sur le marché américain du logement”, indique la lettre. “Nous exhortons le représentant américain au commerce à accorder la priorité à un nouvel accord sur le bois d’oeuvre résineux entre l’Amérique et le Canada.”

En novembre, le Département du commerce a doublé le taux tarifaire sur le bois d’œuvre résineux à 17,9 %, mais a décidé plus tôt cette année de le baisser à 11,64 %.

Tai a déclaré que les États-Unis sont prêts à parler, mais que le Canada doit s’attaquer au régime de frais fédéraux qui, selon les producteurs américains, crée des règles du jeu inégales – le problème central d’un différend commercial qui dure depuis des décennies.

Ottawa fixe des droits de coupe pour le bois récolté sur les terres fédérales et provinciales que les producteurs américains – forcés de payer les taux du marché – ont longtemps soutenu comme une subvention injuste.