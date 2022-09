Ottawa se penche sur la fin des mesures frontalières en cas de pandémie, selon des sources

Le gouvernement fédéral se penche vers la suppression de l’exigence de vaccin pour les personnes entrant au Canada – mettant fin aux tests COVID-19 aléatoires dans les aéroports – et rendant l’utilisation de l’application ArriveCan facultative d’ici la fin de ce mois, a déclaré une source gouvernementale de haut niveau à CBC News.

Bien que plusieurs sources aient déclaré qu’Ottawa est “susceptible” d’abandonner ces exigences obligatoires d’ici le 30 septembre, elles ont ajouté que la proposition n’avait pas reçu l’approbation finale du premier ministre.

Le 30 septembre est la date à laquelle le décret d’urgence actuel sur la COVID-19 relatif aux mesures frontalières prend fin. Ottawa peut renouveler cette ordonnance d’urgence, la modifier ou la laisser expirer à cette date.

Les responsables ont parlé à CBC sous couvert d’anonymat, car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement de la question.

Le développement a été signalé pour la première fois par le Toronto Star et le Globe and Mail.

Les villes frontalières « laissées pour compte », selon les maires

Mardi, un groupe de députés et de maires de villes frontalières a publié une lettre ouverte appelant les gouvernements canadien et américain à mettre fin à leurs mesures frontalières pandémiques, y compris le régime de tests aléatoires du Canada.

“Nous avons été laissés pour compte dans l’effort de relance car les deux pays ont largement retrouvé une vie quotidienne normale”, indique la lettre.

La lettre a été signée par les maires de 15 collectivités frontalières au Canada, dont Drew Dilkens de Windsor, en Ontario. – plus sept maires aux États-Unis et 16 députés.

Tous les députés sauf un — Brian Masse, député néo-démocrate de Windsor-Ouest — sont membres du Parti conservateur.

La lettre fait écho aux appels de longue date des maires, des députés et du monde des affaires pour que le gouvernement fédéral assouplisse les mesures frontalières destinées à freiner la propagation du COVID-19.

Le Canada exige actuellement que les voyageurs utilisent ArriveCAN pour déclarer leur statut vaccinal et leurs projets de voyage. Les exigences de vaccination contre la COVID-19 sont également en vigueur des deux côtés de la frontière.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a défendu ArriveCAN dans le passé, affirmant que davantage de retards se produiraient aux passages frontaliers si ce n’était pas une exigence.

Alghabra a déclaré que l’application et l’exigence de vaccination pour entrer au Canada rendaient le processus plus efficace.

“Sans cela, le processus de vérification serait manuel et ce serait beaucoup plus compliqué et cela prendrait beaucoup plus de temps”, a-t-il déclaré lors d’une comparution à Windsor le mois dernier.