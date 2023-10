Ottawa se bat pour éviter de payer 80 millions de dollars en frais juridiques pour la protection de l’enfance des Premières Nations

Ottawa s’oppose aux frais juridiques de plus de 80 millions de dollars demandés par les avocats en recours collectif pour leur travail sur un projet de règlement historique de plusieurs milliards de dollars pour la protection de l’enfance des Premières Nations, a appris CBC News.

Cinq cabinets d’avocats réclament au gouvernement fédéral 80 millions de dollars plus les taxes applicables et environ 600 000 dollars de dépenses personnelles, selon une requête déposée devant la Cour fédérale.

Le gouvernement a déclaré à CBC News qu’il s’engageait à parvenir à un accord équitable sur les frais juridiques, mais les frais proposés sont trop élevés. Il devrait déposer sa réponse à la facturation des avocats auprès du tribunal la semaine prochaine.

« Les 80 millions de dollars demandés par les conseillers juridiques permettraient à certains avocats d’être payés plus de 4 500 dollars de l’heure », a écrit Zeus Eden, attaché de presse de la ministre des Services aux Autochtones Patty Hajdu.

« À notre avis, c’est excessif. »

Le gouvernement fédéral a conclu un accord de règlement de 40 milliards de dollars concernant la discrimination dans le système de protection de l’enfance dans les réserves après que deux recours collectifs distincts aient été combinés en un seul.

La moitié du règlement est destinée à l’indemnisation, tandis que l’autre moitié est destinée à une réforme du système à long terme.

Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, a déclaré que ses avocats ne demandaient pas d’honoraires juridiques. (Olivia Stefanovitch/CBC)

Bon nombre des allégations contenues dans les recours collectifs contre Ottawa étaient basées sur une décision du Tribunal canadien des droits de la personne de 2016, selon laquelle Ottawa avait fait preuve de discrimination à l’égard des enfants et des familles des Premières Nations en ne leur fournissant pas le même niveau de services de protection de l’enfance qu’ailleurs.

En 2019, le tribunal a ordonné au Canada de payer la pénalité maximale en matière de droits de la personne de 40 000 $ par enfant et membre de la famille, qui est devenue partie intégrante de l’accord de règlement du recours collectif.

L’accord stipule que le gouvernement fédéral est censé payer aux avocats du recours collectif des frais juridiques raisonnables, plus les taxes et les débours, en plus des 23,4 milliards de dollars réservés à l’indemnisation. L’affaire ne devrait pas affecter la décision de la Cour fédérale d’approuver le règlement.

Cet arrangement est différent de la plupart des recours collectifs, où les frais sont payés à même la rémunération des membres du groupe, a déclaré David Sterns, l’un des avocats impliqués dans le règlement.

« Il appartiendra au tribunal de décider de l’équité de nos honoraires, lors d’une audience publique, sur la base des facteurs pris en compte dans des cas similaires », a déclaré Sterns par courriel à CBC News.

Une surveillance accrue est nécessaire, selon Blackstock

Les avocats soutiennent dans leur requête à la Cour fédérale que la somme de 80 millions de dollars est justifiée parce que l’accord qu’ils ont aidé à négocier est sans précédent.

Ils affirment avoir pris des risques considérables en traitant cette affaire et avoir accepté d’être payés seulement s’ils réussissaient.

La défenseure des droits des enfants des Premières Nations, Cindy Blackstock, qui a finalement déposé en 2007 une plainte relative aux droits de la personne qui a constitué la base de l’accord de règlement, a déclaré que la facture de 80 millions de dollars était déraisonnable.

«C’est une grosse somme d’argent», a déclaré Blackstock, directeur exécutif de la First Nations Child and Family Caring Society.

Blackstock a déclaré que les frais juridiques proposés créent un déséquilibre entre les avocats et les enfants et les membres de leur famille des Premières Nations. Ils recevront un peu plus de 40 000 dollars au maximum, a-t-elle déclaré, tandis que les cabinets d’avocats pourraient gagner des dizaines de millions de dollars.

« C’est une préoccupation majeure », a-t-elle déclaré.

« Il faut discuter davantage du rôle des avocats spécialisés dans les recours collectifs en matière de réconciliation et peut-être davantage de surveillance. »

Jasminka Kalajdzic, professeur de droit à l’Université de Windsor, a déclaré qu’il était inhabituel de voir le Canada s’opposer aux frais juridiques proposés pour les avocats en recours collectif.

« C’est une question, en fin de compte, entre les avocats du groupe et le groupe », a déclaré Kalajdzic, directeur fondateur de la Class Action Clinic à l’Université de Windsor.

Kalajdzic a déclaré qu’elle s’attend à ce que le tribunal tienne compte du fait que les avocats du groupe ont accepté un plafond de facturation de 80 millions de dollars – et auraient pu demander davantage.

« Si je devais deviner, cela signifierait probablement que le juge accepterait les honoraires proposés », a-t-elle déclaré.

Les avocats impliqués dans l’accord de règlement affirment qu’ils auraient pu demander jusqu’à 2,35 milliards de dollars dans le cadre de leurs accords d’honoraires conditionnels.

Ils affirment dans leurs dossiers judiciaires qu’ils ont choisi d’imposer un plafond à la demande de l’Assemblée des Premières Nations (APN), afin d’améliorer les expériences passées en matière de recours collectifs intentés au nom des Premières Nations.

« Nous étions réticents à accepter un plafond sur les frais juridiques car il y avait des risques substantiels et des litiges prolongés semblaient probables », a écrit Sterns dans le dossier.

« Nous l’avons fait parce que l’APN était un parti sophistiqué et expérimenté qui avait des préoccupations légitimes fondées sur les leçons apprises lors de recours collectifs antérieurs. »

Des incitations sont nécessaires pour que les avocats acceptent des dossiers

Certains des peuples autochtones dont les expériences dans le système de protection de l’enfance constituaient la base du recours collectif ont signé des affidavits à l’appui des frais juridiques proposés.

« J’étais heureux que mes avocats aient négocié que leurs honoraires ne seraient pas payés à même les fonds de règlement pour les survivants », a déclaré le plaignant Zacheus Trout, de la Première nation de Cross Lake, dans le nord du Manitoba.

« Ce que je ne comprends pas et que je ne soutiens pas, c’est que le Canada essaie de profiter de la décision de mon avocat de ne pas négocier ses honoraires dans le cadre de l’accord de règlement, ou de son offre de ne pas recevoir ses honoraires sur les montants du règlement, pour les payer moins. »

Toute personne couverte par le règlement du recours collectif peut donner son avis sur les frais juridiques proposés auprès de la Cour fédérale par écrit ou en personne lors d’une audience pour trancher l’affaire prévue le 27 octobre à Ottawa.

Environ 93 associés, associés, commis et stagiaires ont travaillé sur le règlement proposé, a déclaré Sterns.

Les cinq cabinets qui demandent des honoraires juridiques comptent plusieurs centaines d’associés qui partagent les bénéfices de leur cabinet, a déclaré Sterns, qui a ajouté que les détails étaient confidentiels.

Une personne dépose une paire de mocassins lors d’un événement En souvenir des enfants marquant la troisième Journée nationale annuelle pour la vérité et la réconciliation sur la colline du Parlement à Ottawa, le 30 septembre 2023. (Spencer Colby/Presse Canadienne)

En apparence, a déclaré Kalajdzic, les honoraires proposés ne semblent pas être un cas de surcompensation puisque les avocats demandent moins d’un pour cent du règlement global.

« Le montant en dollars est historique, mais il n’est pas rare qu’un tribunal approuve une prime égale à quatre fois le tarif de base, soit quatre fois le taux horaire normal », a-t-elle déclaré.

Mais elle a ajouté que les 18,5 millions de dollars en temps facturés sont surprenants, puisque l’affaire ne s’est produite que quelques années après que le Tribunal canadien des droits de la personne a ordonné à Ottawa de verser une indemnisation.

Le système juridique canadien encourage les avocats à intenter des poursuites sur une base spéculative et la plupart des recours collectifs impliquent des clients qui n’ont pas les moyens de payer un avocat d’avance, a-t-elle déclaré.

« La question des honoraires des avocats des recours collectifs est un sujet de controverse et beaucoup de gens s’opposent à l’idée que les avocats (…) profitent des pertes des autres », a déclaré Kalajdzic.

« Si nous voulons avoir un système de recours collectif qui fonctionne, nous devons vraiment inciter les avocats à se charger de ces dossiers. En même temps, nous devons nous garder d’une surindemnisation. »

Aucun des frais ne sera versé à la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations, a déclaré Blackstock.

« Cela, pour nous, semble être la bonne décision à prendre », a-t-elle déclaré.