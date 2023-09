Ottawa s’apprête à prendre une décision concernant la recherche d’un site d’enfouissement de restes humains au Manitoba, selon le ministre

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a déclaré que le gouvernement fédéral est sur le point de présenter un plan en réponse aux appels à la fouille d’un site d’enfouissement au Manitoba pour les dépouilles de deux femmes des Premières Nations qui auraient été assassinées par un présumé tueur en série.

« C’est un problème dans lequel nous sommes confrontés à long terme », a déclaré vendredi Anandasangaree à CBC News.

« Nous prendrons une décision très prochainement. »

Anandasangaree a déclaré qu’Ottawa était prêt à soutenir une recherche, mais qu’il avait besoin que le Manitoba s’y rallie.

« Nous n’avons pas de discussion approfondie avec les différents niveaux de gouvernement sur la manière d’arriver au bon endroit », a-t-il déclaré.

« Nous avons besoin que la province du Manitoba soit à la table. »

Anandasangaree est sous pression pour financer une recherche dans la décharge de Prairie Green depuis qu’il a été nommé à ce poste fin juillet.

Cambria Harris — la fille de Morgan Harris, l’une des deux femmes dont les restes seraient enterrés quelque part dans la vaste décharge — a quitté une réunion avec Anandasangaree à Ottawa le 18 septembre. Elle a déclaré qu’elle avait tourné le dos à la réunion. parce que le ministre ne s’engagerait pas fermement à effectuer des recherches.

« Je reconnais à quel point cela peut être frustrant », a déclaré Anandasangaree. « Malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir des éclaircissements lors de cette réunion, mais nous travaillons certainement sur une solution qui sera bientôt disponible. »

Jorden Myran, sœur de Marcedes Myran, écoute lors d’une conférence de presse à l’occasion de la Journée internationale d’action pour fouiller les décharges à Ottawa le 18 septembre 2023. (Justin Tang/Presse Canadienne)

La police de Winnipeg dit croire que les corps de Harris et de Marcedes Myran se trouvent quelque part dans une décharge privée au nord de Winnipeg.

Le gouvernement fédéral a financé une étude de faisabilité mais n’a pris aucun engagement ferme à financer une recherche. L’étude indique que les recherches pourraient coûter entre 84 et 184 millions de dollars et prendre un à trois ans.

« Profondément offensant et profondément troublant »

Anandasangaree s’est dit très troublé par la façon dont cette question se déroule dans la campagne électorale provinciale du Manitoba. Les progressistes-conservateurs en campagne ont publié des publicités et des panneaux publicitaires annonçant leur opposition à une perquisition.

« Il est profondément offensant, profondément troublant et profondément blessant pour les familles, de voir cela politisé d’une manière qui traumatise à nouveau les membres de la famille et la communauté », a-t-il déclaré.

Un panneau d’affichage progressiste-conservateur à Winnipeg dit : « Tenez ferme contre les fouilles dangereuses d’une décharge de 184 millions de dollars. »

La sœur de Myran, Jorden Myran, a déclaré que les publicités créaient un autre niveau de douleur pour sa famille.

« C’est déjà assez dur de devoir me tenir devant ces caméras et pleurer pendant que je me bats pour la ramener à la maison », a-t-elle déclaré.

« Je n’ai pas besoin d’ajouter des choses à ce pour quoi je me bats. »

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a déclaré qu’Ottawa travaillait à une solution pour répondre aux appels en faveur d’une fouille de la décharge de Prairie Green, au Manitoba. (Darren Calabrese/Presse Canadienne)

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré qu’elle ne pouvait pas imaginer ce que cela faisait d’être un membre de la famille se réveillant avec des publicités politiques parlant de ses proches.

« Je dirais qu’utiliser les familles comme un coin politique est la forme politique la plus basse que je puisse imaginer », a déclaré Hajdu à l’émission CBC. La maison dans une interview diffusée samedi.

Kevin Klein, le député progressiste-conservateur candidat à sa réélection dans Kirkfield Park, a insisté sur le fait que son parti n’essayait pas de créer un conflit.

«Je crois que notre premier ministre et notre équipe conservatrice voulaient s’assurer que nous étions clairs et transparents envers tous les Manitobains», a déclaré Klein.

« Nous croyons que nous avons pris la bonne décision. L’ensemble du caucus PC soutient notre première ministre, Heather Stefanson, dans la décision prise. »

La chef Kyra Wilson de la Première Nation de Long Plain, la communauté d’origine de Myran et Harris, a déclaré à la CBC Romarin Barton en direct L’utilisation par le parti au pouvoir de la question de la recherche dans les sites d’enfouissement à des fins politiques est un acte de désespoir.

« C’est dégoûtant », a déclaré Wilson dans une interview qui sera diffusée dimanche.

La chef Kyra Wilson de la Première nation de Long Plain, la communauté d’origine de Morgan Harris et de Marcedes Myran, a déclaré qu’elle pensait qu’une décision concernant les perquisitions serait prise après les élections du 3 octobre. (John Woods/Presse Canadienne)

Wilson a déclaré qu’elle croyait qu’une décision finale concernant la recherche d’une décharge serait prise après les élections provinciales du 3 octobre.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a également dénoncé la politisation des recherches et a déclaré qu’il fallait une réponse définitive de la part des gouvernements fédéral et provincial.

« Si c’est effectivement le cas, que le ministre fédéral ait des nouvelles claires dans les semaines à venir, je pense que tout le monde s’en réjouirait », a déclaré Gillingham à Rosemary Barton Live de CBC.