Ottawa rouvre 2 bureaux NEXUS afin de réduire l’arriéré de demandes

Le gouvernement fédéral a rouvert deux bureaux NEXUS en Ontario dans le but de combler un arriéré de milliers de demandes au programme de voyages, mais une étape supplémentaire est ajoutée au processus de demande.

Le programme NEXUS, qui facilite la circulation des personnes à travers la frontière canado-américaine, est au point mort lorsque les bureaux des deux côtés de la frontière ont été fermés en raison de la pandémie.

Lundi, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé que des bureaux à Fort Erie et Lansdowne, en Ontario. ont rouvert pour les entretiens avec les candidats – mais les candidats devront désormais passer un entretien secondaire du côté américain de la frontière.

Dans le passé, les agents frontaliers canadiens et américains menaient conjointement des entrevues dans la même pièce.

“Nous travaillons dur pour trouver des solutions créatives afin de réduire les temps d’attente, de remédier à l’arriéré et d’aider davantage de voyageurs à obtenir des cartes NEXUS”, a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, dans le communiqué. “Ce nouveau processus en deux étapes est une preuve supplémentaire de notre engagement.”

L’arriéré se situe à plus de 300 000 demandes avec un délai de traitement moyen de 16 mois.

Litige sur les protections légales

Les centres NEXUS aux États-Unis ont rouvert en avril. Mais le Canada n’a pas emboîté le pas en raison des préoccupations concernant l’extension des protections juridiques aux agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis opérant sur le sol canadien.

Washington a demandé l’extension de ces protections juridiques à ses agents travaillant dans les centres NEXUS – des protections dont ces mêmes agents bénéficient déjà aux sites de précontrôle dans les aéroports canadiens.

Ce différend ne semble pas résolu avec ce nouveau processus d’entrevue en deux étapes, car les agents de l’ASFC mèneront les entrevues dans les bureaux canadiens et leurs homologues américains effectueront les entrevues secondaires du côté américain.

Maryscott Greenwood, lobbyiste basée à Washington et chef du Canadian American Business Council, a salué la décision.

“Ce n’est pas une solution parfaite. Une solution parfaite serait de rouvrir les installations canadiennes dotées à la fois [Canadian and American] officiers”, a déclaré Greenwood. “Mais puisque cela ne semble pas être une option … c’est la meilleure chose à faire.”

Le représentant Brian Higgins, DN.Y., prend la parole à Capitol Hill à Washington, DC Higgins a appelé le Canada à résoudre une impasse concernant NEXUS, le programme des voyageurs de confiance. (Andrew Harnik/Pool via AP Photo)

Un nombre disproportionné — 80 % — des 1,7 million de personnes qui utilisent le programme sont des Canadiens.

Mais le mois dernier, un groupe bipartite de membres du Congrès américain a envoyé une lettre à leurs homologues canadiens du Groupe interparlementaire Canada-États-Unis leur demandant leur aide pour résoudre le problème et rouvrir les bureaux canadiens.

L’un des signataires de la lettre, le représentant de New York Brian Higgins, a salué la réouverture des bureaux canadiens, mais a suggéré que davantage pourrait être fait pour faciliter les demandes NEXUS.

“La gestion des frontières est devenue plus compliquée qu’elle ne devrait l’être”, a déclaré Higgins dans un communiqué. “Nous devons trouver des moyens de faire tomber les barrières à notre frontière pour mieux soutenir la circulation des personnes et des marchandises entre voisins.”

Greenwood a déclaré qu’elle souhaitait que le gouvernement canadien soit plus “ambitieux” et rouvre plus de bureaux avec le processus d’entrevue en deux étapes.

“C’est une évolution bienvenue mais je pense qu’il faut aller plus loin, plus vite”, a-t-elle déclaré.

La déclaration de l’ASFC indique que davantage de bureaux NEXUS rouvriront aux frontières terrestres, mais n’a pas précisé quand.