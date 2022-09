Ottawa revient sur sa promesse d’éliminer progressivement les élevages de saumon en enclos en filet ouverts, selon les critiques – Kelowna Capital News

Par Rochelle Baker /Initiative de journalisme local

Les groupes environnementaux craignent qu’Ottawa ne revienne sur son engagement d’éliminer progressivement l’élevage de saumon en enclos en filet dans les eaux de la Colombie-Britannique après avoir approuvé l’expansion de trois exploitations au large de la côte ouest de l’île de Vancouver.

Pêches et Océans Canada (MPO) a permis à Cermaq Canada d’augmenter considérablement le volume de saumon atlantique produit dans trois sites d’élevage de Clayoquot Sound, a déclaré Bonny Glambeck, directrice des campagnes pour Clayoquot Action.

“Nous sommes très inquiets (le MPO) va dans la mauvaise direction”, a déclaré Glambeck, ajoutant que la densité accrue de poissons dans les fermes ne fera qu’amplifier les risques existants pour le saumon sauvage dus aux poux du poisson et aux maladies.

La ministre des Pêches, Joyce Murray, a pour mandat de s’éloigner des fermes salmonicoles en enclos en filet d’ici 2025.

« Nous sommes choqués de voir que le MPO a approuvé l’expansion des enclos en filet ouverts, la technologie même dont il promet de s’éloigner », a déclaré Glambeck.

“Cela envoie un très mauvais signal pour permettre à Cermaq d’investir des millions de dollars dans une technologie d’enclos en filet ouvert qui, nous l’espérons, sera obsolète d’ici deux ans.”

Les volumes de production des fermes salmonicoles de Cermaq à Bawden Point et Millar Channel augmenteront de 50 % et son exploitation de Dixon Bay augmentera de 25 %, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement fédéral s’est pleinement engagé à élaborer un plan pour abandonner la salmoniculture dans des enclos en filet ouverts en Colombie-Britannique, a déclaré le MPO dans une déclaration envoyée par courriel à l’Observateur national du Canada.

“Bien que Cermaq ait demandé des modifications à trois sites spécifiques, les limites de production globales de l’entreprise dans le nord de Clayoquot Sound restent inchangées, et seules quatre des six fermes de la région seront autorisées à fonctionner à un moment donné”, indique le communiqué.

Ni le MPO ni le bureau de Murray n’ont expliqué pourquoi les agrandissements de la pisciculture avaient été approuvés alors que la date limite pour une transition loin des enclos en filet ouverts est prévue dans les trois ans.

Le MPO a accordé à Cermaq Canada la permission d’augmenter le volume de saumon atlantique d’élevage à son site de Dixon Bay ainsi qu’à deux autres emplacements.

Glambeck doutait que la stratégie immédiate du MPO réduise les risques auxquels est confronté le saumon sauvage.

«Eh bien, s’ils élèvent plus de poissons sur un site donné, ils vont excréter plus de particules virales et plus de poux du poisson. C’est aussi simple que cela », a-t-elle déclaré.

“Et donc, les poissons des rivières voisines qui migrent au-delà de ces fermes vont être confrontés à une charge accrue de virus, d’agents pathogènes et de parasites dangereux.”

Stan Proboszcz, scientifique principal à la Watershed Watch Salmon Society, s’est également dit préoccupé par l’optique de l’intensification de la production du MPO sur n’importe quel site compte tenu de son mandat déclaré.

Cela contredit l’engagement de Murray envers l’élimination progressive des fermes piscicoles dans la région des îles Discovery plus tôt cette année malgré les contestations judiciaires en cours par les entreprises piscicoles.

Le ministre a également récemment pris la décision de renouveler toutes les licences des fermes piscicoles pour seulement deux ans au lieu du maximum de six ans, a-t-il noté.

Pourtant, lorsque le cadre du plan de transition a été publié cet été, le libellé du document «brouille les cartes» autour de l’engagement d’Ottawa envers le calendrier de 2025 et l’élimination des enclos en filet, a déclaré Proboszcz.

En particulier, l’énoncé de vision du document qui suggère que le plan « minimisera ou éliminera progressivement les interactions entre les enclos ouverts à saumon et le saumon sauvage » est particulièrement alarmant, a-t-il déclaré.

“L’énoncé de vision ne parle plus que de minimiser les interactions avec le saumon sauvage”, a déclaré Proboszcz.

“Si vous mettez cela en plus de ces trois expansions de fermes piscicoles, je suis un peu inquiet (le gouvernement fédéral) change sa trajectoire ou perd sa détermination.”

Le nouveau cadre met également en évidence les technologies de pisciculture, telles que les systèmes de confinement semi-fermés – encore à prouver et dans une phase expérimentale sans faisabilité ni calendrier opérationnel – impliquant toujours l’élevage de saumons d’élevage dans l’océan, a-t-il ajouté.

“Et je ne pense pas que nous devrions attendre un temps illimité jusqu’à ce que cette vague idée de solution soit complète”, a-t-il déclaré.

“Nous avons en fait plus de connaissances sur les fermes terrestres complètement confinées en Colombie-Britannique et opérant sur la côte est de la Floride”, a-t-il ajouté, notant que le déclin précipité des stocks de saumon sauvage en Colombie-Britannique est urgent.

“Le saumon ne peut pas attendre éternellement.”

Cermaq Canada n’a pas répondu aux questions ou à une demande de commentaires avant la date limite de publication de l’Observateur national du Canada.

-Rochelle Baker /Local Journalism Initiative/Observateur national du Canada

Colombie-BritanniqueEnvironnementPisciculturePêches et Océans Canada