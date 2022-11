Ottawa renouvelle les exigences de soumissionnaire responsable pour la Semaine nationale de l’apprentissage – Shaw Local

Le conseil municipal d’Ottawa a déposé mardi une mise à jour sur ses exigences de soumissionnaire responsable pour les projets gérés par la ville.

Ses exigences en matière de soumissionnaires responsables n’ont pas été mises à jour depuis 2010, et leur mise à jour est intervenue conjointement avec la Semaine nationale de l’apprentissage.

Andy Waeyaert, un représentant de la Indiana, Illinois and Iowa Foundation for Fair Contracting, a déclaré que cette exigence établit des objectifs clairs et des normes que les entrepreneurs doivent suivre pour travailler sur des projets financés par les contribuables.

“Le but est de s’assurer que la ville n’embauche que des entrepreneurs professionnels et compétents pour un travail de haute qualité”, a déclaré Waeyaert. “Ils assurent une construction de qualité sûre pour vos projets.”

Waeyaert a déclaré que cela permettait également à la ville d’exiger l’enregistrement des entreprises dans l’Illinois et de mettre à jour les normes d’apprentissage pour aider au développement de la main-d’œuvre à l’intérieur de la ville.

Par apprentissage, Waeyaert entend des programmes qui permettent à ceux qui n’ont pas de diplôme universitaire de travailler pendant qu’ils apprennent et d’acquérir des compétences équivalentes ou supérieures à un baccalauréat. L’apprentissage prend généralement environ 7 300 heures de formation en classe et en cours d’emploi. Il a déclaré que les diplômés du programme d’apprentissage de Labour Management gagnaient en moyenne 58 000 $.

« Au cours de leur carrière, les apprentis en construction rapporteront 11 $ en valeur économique et sociale par dollar investi dans la formation », a déclaré Waeyaert.

Andy Moreno, membre des ingénieurs d’exploitation de la section locale 150, a déclaré qu’il était diplômé du programme d’apprentissage. Il a assisté à la réunion avec d’autres membres qui ont participé à des programmes d’apprentissage au fil des ans.

« Nous avons Ryan Vandervort, qui a grandi à Ottawa et qui en est à la dernière année de son apprentissage et à gauche se trouve son père, membre des Operating Engineers », a déclaré Moreno. “Il vit ici, sa femme travaille ici comme institutrice et il est instructeur pour notre programme d’apprentissage.”

Moreno a déclaré qu’au bout du compte, les apprentissages ont aidé à fournir une main-d’œuvre à Ottawa.

Le maire Dan Aussem a déclaré que le plan actuel est d’adopter l’ordonnance lors de la réunion du mardi 6 décembre.