Ottawa remboursera 470 000 $ à Nell’s Woodland pour la route – Shaw Local

Le conseil municipal d’Ottawa a adopté mardi un accord avec la Nell’s Woodland Foundation qui est similaire à l’accord que la ville a avec Dayton Bluffs Preserve.

Le maire Dan Aussem a déclaré que cet accord laisse la Nell’s Woodland Foundation responsable du nettoyage et de l’entretien de sa réserve naturelle de 56 acres située au 2301 Columbus St., mais la ville peut nettoyer les arbres.

L’accord prévoit également que la ville rembourse à la Nell’s Woodland Foundation 470 000 $ pour un projet routier qui devait être achevé avant que la fondation puisse commencer la construction de l’installation de 12 420 pieds carrés de la propriété 2301 Columbus St.

“Ils investissent environ 10 millions de dollars et généralement, lorsqu’un développeur arrive et investit ce genre d’argent, la ville fournit un certain type de paiement”, a déclaré Aussem. “Nous n’avions pas l’argent à l’époque pour construire la route et le propriétaire a demandé s’il pouvait le construire et nous pouvions le rembourser.”

Aussem a déclaré que Nell’s Woodland est la réponse pour une section de route au-delà de la porte.

La Nell’s Woodland Foundation possède maintenant un grand bâtiment sur la propriété qui abritera des programmes et des ressources soutenant l’intendance dans les domaines de l’écologie, du bien-être et des arts.

Aussem a déclaré que l’investissement initial dans le projet devait être d’environ 10 millions de dollars, mais les propriétaires ont indiqué dans des conversations qu’il était allé bien au-delà de ce montant.

Le site de la fondation, nellswoodland.com, répertorie toujours un événement non confirmé venant à la propriété en 2022 mais à part cela, une date d’ouverture officielle n’est pas connue. Aussem a déclaré qu’il s’attend à ce que les résidents puissent bientôt visiter et explorer les lieux.