Ottawa réduit les formalités administratives pour les organismes de bienfaisance opérant à l’étranger afin de faciliter le système d’aide étrangère

Affaires mondiales Canada réforme son système bureaucratique de financement des initiatives d’aide étrangère dans le but d’approuver les demandes de financement plus rapidement et d’éliminer les multiples couches de formalités administratives.

Les organismes de bienfaisance affirment que le système d’aide internationale du Canada est notoirement lourd. Le système fournit plus de 6,5 milliards de dollars par an en aide au développement dans tous les domaines, depuis l’éducation et l’adaptation au changement climatique jusqu’à l’égalité des sexes, en plus du financement humanitaire pour les crises émergentes.

« Ils savent qu’ils ont été réticents à prendre des risques. Ils savent que les systèmes sont désuets. Ils savent que le fardeau administratif est trop élevé », a déclaré Shannon Kindornay, responsable des opérations à Coopération Canada, dont le groupe représente plus de 95 organismes sans but lucratif. .

La refonte, appelée « initiative de transformation des subventions et des contributions », comprend la mise à jour de la façon dont le personnel d’Affaires mondiales évalue les demandes de financement des groupes d’aide canadiens et étrangers, ainsi que les exigences en matière de rapports qu’Ottawa inclut pour suivre les résultats.

L’initiative vise également à changer une culture qui, selon les critiques, donne la priorité à l’évitement de l’embarras plutôt qu’à l’autonomisation des groupes locaux.

« Le [grants and contribution transformation initiative] est un aspect important de [the department’s] L’avenir de la diplomatie, dont les objectifs sont de développer une nouvelle expertise politique tout en investissant dans de nouveaux outils et systèmes, et d’assurer les investissements les plus innovants et efficaces pour les années à venir », a déclaré Geneviève Tremblay, porte-parole d’Affaires mondiales Canada.

Le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, n’a pour l’instant pas accepté d’interviewer.

Formulaires, règles mises à jour plusieurs fois : groupes

Les groupes travaillant dans le secteur affirment que le système actuel est souvent un cauchemar bureaucratique, Ottawa donnant de vagues instructions pour accéder au financement, puis mettant à jour les formulaires de déclaration et les exigences à plusieurs reprises au cours d’un projet.

Dans certains cas, un projet opérant sur deux continents différents sera examiné par des équipes géographiques distinctes selon les mêmes critères, car le département ne centralise pas tous ses processus.

Kindornay a déclaré que la paperasse découle en partie d’une culture qui a commencé sous l’ancien gouvernement conservateur, où les bureaucrates mettaient l’accent sur l’évitement de toute situation qui pourrait conduire à des reportages peu flatteurs dans les médias suggérant que l’aide étrangère est utilisée à mauvais escient.

« Cet aspect effrayant demeure définitivement. La culture est certainement une aversion au risque », a-t-elle déclaré. « Le ministère est en fait assez transparent et connaît les problèmes. »

Kindornay a déclaré qu’Affaires mondiales Canada finance des organisations étrangères qui couvrent toute la gamme des organisations caritatives et organisations mondiales qui opèrent depuis des décennies dans un seul pays, jusqu’aux petits groupes populaires opérant sous des dictatures.

Le financement de ce dernier peut impliquer « littéralement des porte-documents d’argent envoyés par-delà la frontière à une organisation de défense des droits des femmes », a-t-elle déclaré, ce qui rend difficile la remise à Ottawa de reçus montrant comment l’argent a été dépensé.

« En particulier dans certains pays où la sûreté et la sécurité constituent un risque, demander à quelqu’un de conserver un reçu de taxi prouvant qu’il est allé quelque part peut constituer un danger réel pour cette personne. »

Pour naviguer dans ces situations, les pays qui envoient des fonds doivent « accepter que vous pourriez perdre un peu d’argent dans un endroit plus risqué, mais que vous pourriez aussi réaliser d’énormes gains, parce que vous avez pris ce risque », a déclaré Kindornay.

Le président-directeur général d’Aide à l’enfance Canada a déclaré que même les grands organismes de bienfaisance de longue date ont du mal à faire face à la paperasse d’Ottawa. « C’est un système complexe, et il existe des processus et des attentes différents selon les succursales », a déclaré Danny Glenwright.

« Si une organisation comme la nôtre a des difficultés et des défis pour s’y retrouver, je pense que les partenaires locaux, les petites équipes dans les pays avec lesquels nous voulons travailler – ce qui est essentiel pour être aussi efficace que possible avec l’aide étrangère – vont vraiment avoir du mal. «