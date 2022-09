La ville d’Ottawa recevra 75 000 $ du programme de subventions Research in Illinois to Spur Economic Recovery Program (RISE), a annoncé mardi le maire Dan Aussem lors de la réunion du conseil municipal.

Aussem a déclaré que la subvention est destinée à aider la ville à réaménager les propriétés résidentielles et résidentielles à court terme du centre-ville.

“Cela nous permet également d’aller chercher un plus gros pot de dollars qui ne sont disponibles que pour les personnes qui ont reçu le premier prix”, a déclaré Aussem. “Nous sommes à nouveau bien placés.”

Ottawa était l’un des 42 bénéficiaires de subventions dans l’Illinois qui recevront un financement total de 3,5 millions de dollars pour accélérer les initiatives de relance économique locale. Le North Central Illinois Council of Governments, qui dessert les comtés de La Salle, Bureau, Marshall, Putnam, Stark, Grundy, Lee, Kendall et DeKalb, a également reçu 150 000 $ pour un plan de relance économique pour l’évaluation et la conception du haut débit et le village de Flanagan a reçu 58 868 $ pour un plan de relance économique axé sur la population, les opportunités économiques et la qualité de vie.

“Les villes, régions, villes et villages de l’Illinois comprennent les opportunités et les besoins de leurs propres communautés et le programme RISE leur permet de collaborer et de planifier des améliorations”, a déclaré le gouverneur JB Pritzker dans un communiqué de presse. “Ces subventions aideront les communautés à élaborer des plans de développement économique qui reflètent l’impact spécifique de la pandémie sur leur région, avec la possibilité de demander un financement pour mettre les plans en action à l’avenir.”

Aussem a déclaré qu’il aura plus d’informations sur ce qu’Ottawa prévoit de faire avec sa part de la subvention d’ici la réunion du conseil municipal du mardi 20 septembre.

RISE permet aux gouvernements locaux et aux entités régionales de créer des plans significatifs qui s’alignent sur le plan économique global de l’État, en mettant l’accent sur des initiatives et des investissements spécifiques qui soutiennent la reprise après la pandémie. Qu’il s’agisse de plans visant à réactiver les corridors commerciaux, à construire des logements plus abordables ou à réaliser des investissements qui améliorent la qualité de vie, les bénéficiaires de subventions adoptent une approche globale du développement économique, a déclaré l’État dans un communiqué de presse mardi.

Les subventions RISE rembourseront aux bénéficiaires les coûts associés à l’élaboration ou à la mise à jour d’un plan de relance économique, y compris les salaires ou les coûts contractuels, la recherche, la sensibilisation et les réunions publiques ainsi que les dépenses associées à l’administration de la subvention, telles que la location d’espaces de réunion et l’impression. Les candidats confrontés à des contraintes financières et de capacité ou situés dans des communautés mal desservies ont été priorisés pour un prix. Une fois les plans terminés, les bénéficiaires auront la possibilité de demander des subventions pour financer des initiatives ou des investissements spécifiques décrits dans leurs plans économiques. Pour être éligibles, les candidats devaient fournir des lettres de soutien de la municipalité locale ou des comtés concernés par le plan.

Les efforts de planification du développement économique, qui sont financés par l’American Rescue Plan Act, comprennent des plans axés sur la revitalisation des corridors commerciaux, l’amélioration des options de logement abordable, le soutien de la main-d’œuvre locale, entre autres initiatives. Les bénéficiaires sont situés dans les 10 régions économiques de l’État et les bourses varient de 25 000 $ à 150 000 $, avec une subvention moyenne de 82 300 $.