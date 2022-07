Ottawa Rec fera une excursion au zoo – Shaw Local

Une sortie éducative au zoo du parc Miller soulignera la septième semaine d’activités de Loisirs d’Ottawa.

Les autobus commenceront à ramasser les parcs à 8 h 30 le mercredi 20 juillet et quitteront Ottawa vers 9 h du stationnement du parc Peck. Les autobus reviendront vers 15 h. Le coût est de 5 $ par personne. Le déjeuner n’est pas inclus dans le prix. Apportez un sac à lunch. Appelez le bureau des loisirs au 815-434-7292 pour plus d’informations ou pour vous inscrire.

Pour vous inscrire aux programmes, visitez le bureau au 301 Madison St., Ottawa, ou postulez en ligne à www.ottawarecreation.org. Pour plus d’informations sur le programme, appelez le bureau.

lundi 18 juillet

Golf à Pine Hills, de 9h à 10h15 du lundi au mercredi.

Safety Town se poursuit cette semaine à Central School. Il reste des places disponibles.

mardi 19 juillet

Les programmes Crafts et Tiny Tots se poursuivent dans tous les parcs. Les familles peuvent s’inscrire dans les parcs.

Les cours de natation du YMCA continuent. Ouverture encore disponible.

Clinique de course à pied de l’élémentaire d’Ottawa, de 8 h à 9 h 30 au parc Walsh, pour les enfants de la cinquième à la huitième année.

jeudi 21 juillet

Les programmes Crafts et Tiny Tots se poursuivent dans tous les parcs. Les familles peuvent s’inscrire dans les parcs.

vendredi 22 juillet

Les séances de bowling se poursuivent au Dettore’s Town Lanes. Des ouvertures sont disponibles en Session 1 (13h-14h15) et Session 2 (14h15-15h30). Les séances sont complètes.

À venir dans la semaine 8

Le carnaval de jeux terminera la saison à Rigden Park. Le carnaval à mi-parcours avec jeux et lots est adapté aux enfants de 3 à 10 ans. Vérifiez auprès des superviseurs du parc pour plus de détails. De plus, le tournoi de tennis municipal d’Ottawa est prévu du 18 au 22 juillet.