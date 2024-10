Ottawa publie une nouvelle liste de produits chimiques qu’il priorisera pour les évaluations des risques

Le gouvernement fédéral a publié une liste proposée de plus de 30 produits chimiques et groupes de substances que les Canadiens rencontrent quotidiennement et qu’il souhaite prioriser pour les évaluations des risques.

Cette annonce fait partie d’un ensemble de mesures que Santé Canada et Environnement Canada présentent dans le cadre de la refonte de la législation environnementale fondamentale du pays.

En 2023, le Parlement a adopté des mises à jour de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), vieille de plusieurs décennies. Cette loi est l’une des principales lois environnementales du pays. Il donne au gouvernement fédéral un large éventail de pouvoirs pour lutter contre la pollution contaminant l’air, l’eau et le sol.

Vendredi, le gouvernement a publié une proposition de cadre indiquant les produits chimiques qu’il accordera en priorité à l’évaluation.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault se lève lors de la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa, le lundi 13 février 2023. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Avant la publication de la liste, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré mercredi que lorsque la LCPE a été introduite pour la première fois en 1999, seulement 23 000 substances chimiques utilisées au Canada relevaient de son régime réglementaire.

« Aujourd’hui, jusqu’à 10 millions de nouveaux composés chimiques sont produits chaque année. Notre science doit suivre le rythme des marchés chimiques mondiaux », a-t-il déclaré.

Parmi les produits chimiques et substances figurant sur la liste prioritaire du gouvernement fédéral figurent le styrène (utilisé dans la fabrication de divers produits en plastique) et l’octocrylène, présent dans les crèmes solaires.

Les modifications apportées à la LCPE signifient également que le gouvernement fédéral reconnaît désormais qu’il doit accorder une attention particulière aux communautés ou aux emplois qui sont touchés de manière disproportionnée par la pollution.

La liste de priorités proposée cible les produits chimiques utilisés par certains de ces groupes. Les retardateurs de flammes organiques, que les pompiers utilisent souvent, figurent sur la liste.

« Les scientifiques vont également se pencher sur certains produits chimiques utilisés dans les retardateurs de flamme, qui pourraient accroître les risques pour les humains », a déclaré Guilbeault. « C’est quelque chose que réclament les pompiers. »

Sur la liste figure également un composé lié à l’exploitation des sables bitumineux : les acides naphténiques.

Un bassin de résidus à la mine de sables bitumineux Kearl, dans la municipalité régionale de Wood Buffalo. (Julia Wong/CBC)

Les acides naphténiques se trouvent dans les bassins de résidus de sables bitumineux utilisés par les opérations minières dans des endroits comme le nord-est de l’Alberta. Ces immenses étangs recueillent les sous-produits des opérations minières des sables bitumineux – un mélange d’eau, de sable, de bitume résiduel et d’autres hydrocarbures que l’industrie appelle eau « traitée ».

L’inscription de substances sur une liste prioritaire ne signifie pas qu’elles sont nocives pour les Canadiens, mais cela signifie que les responsables fédéraux donneront la priorité à la détermination de la toxicité de ces substances. Si cela se produit, le gouvernement peut prendre des mesures en vertu de la LCPE pour lutter contre leur utilisation – ou même les interdire.

Les groupes environnementaux exhortent le gouvernement à passer des propositions à des réglementations concrètes qui protègent les Canadiens.

« Les principaux groupes environnementaux, de santé et de justice craignent que les améliorations apportées à la législation soient érodées par des retards », indique une déclaration conjointe publiée par Ecojustice, un organisme caritatif canadien spécialisé dans le droit de l’environnement.

« Sans cette réglementation, il est peu probable que les substances qui présentent le risque le plus élevé pour la santé humaine soient interdites. »