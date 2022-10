Ottawa prévoit de raconter l’histoire de Jordan Block – Shaw Local

La Commission de préservation historique d’Ottawa travaille sur un marqueur historique qui raconterait l’histoire de l’un des espaces événementiels les plus achalandés de la ville.

Le bloc Jordan n’a pas toujours été une pelouse et un stationnement au sud de la rue Main à Ottawa : c’était autrefois une rangée de bâtiments comme le reste du centre-ville d’Ottawa. Il a brûlé en 1998 et était connu sous le nom de bloc Jordan d’après le magasin Jordan Hardware qui s’y trouvait autrefois.

“Cela a été suggéré par quelqu’un par l’intermédiaire du conseil municipal, d’une manière ou d’une autre, que les gens viennent en ville et se font dire” c’est le bloc Jordan “”, a déclaré Mollie Perrot. “La question suivante serait” OK, alors pourquoi s’appelle-t-il le bloc Jordan? Donc, une suggestion a été faite et je pense que c’est une bonne.

Les anciens bâtiments du bloc Jordan ont été construits par une entreprise sous contrat avec John Manley en 1851 après avoir fondé le magasin Manley and Company Hardware. Sa fille, Susan, a épousé Richard Cook Jordan, qui a repris l’entreprise avec son beau-frère, CH Hamilton, en 1889 après le décès de Manley.

La création du marqueur en est encore aux étapes préliminaires et son emplacement exact ne sera décidé que plus tard.