Ottawa ouvre sa saison avec une victoire de 60-44 contre Marengo – Shaw Local

OTTAWA – Les équipes masculines de basketball d’Ottawa et de Marengo ont échangé des points dans les trois premières minutes du match d’ouverture de la saison de lundi au tournoi Dean Riley Shootin’ The Rock Thanksgiving.

Mais au cours des six minutes suivantes, les Pirates ont pris le dessus.

Ottawa a réussi une séquence de 19-0 qui a changé la donne au cours des premier et deuxième quarts, ce qui a aidé les hôtes à remporter un solide triomphe de 60-44 contre les Indians au Kingman Gymnasium.

Payton Knoll (25 ans) d’Ottawa obtient un tir dans la voie alors qu’il est gardé par les défenseurs de Marengo lors du tournoi Dean Riley Shootin’ The Rock le lundi 21 novembre 2022 au Kingman Gymnasium. (Scott Anderson)

« C’était bon de nous voir prendre un départ rapide et prendre le contrôle du match tôt », a déclaré l’entraîneur d’Ottawa Mark Cooper. “J’ai pensé que tout au long de notre match, nous avons joué dur et fait de très bonnes choses pour un premier match. Nous avons vu certaines choses que nous devrons nettoyer, comme certains de nos fondamentaux défensifs n’étaient pas là où ils devaient être.

«Mais je pense aussi que nous avons fait un très bon travail en marquant dans la peinture lorsque nous en avons eu les opportunités, et nous avons pris de bons coups pour la plupart. Lorsque vous prenez de bons coups, cela ne fait que renforcer votre transition défensive.

L’attaque équilibrée des Pirates a été menée par le junior Cooper Knoll, 13 points, 10 rebonds, double-double. Senior Payton Knoll a ajouté 12 points. six rebonds, deux passes décisives, deux interceptions et trois tirs bloqués. Levi Sheehan a inscrit 10 points et deux interceptions, tandis que Huston Hart a récolté neuf points et trois interceptions et Aiden Mucci sept points et sept rebonds.

“Cooper a parcouru un long chemin”, a déclaré l’entraîneur Cooper. “C’est un grand homme habile qui va jouer physiquement et finir à la jante. Nous aurons besoin de plus de nuits comme ce soir de sa part pour aller de l’avant.

Marengo a été rythmé par Riley Weiss, qui a marqué un sommet de 16 points et a attrapé huit rebonds, le meilleur de l’équipe, tandis que Patrick Signore a marqué 12 points sur 4 tirs sur 8 au-delà de l’arc.

“Je suis extrêmement heureux que nous ayons continué à nous battre jusqu’à la toute fin”, a déclaré l’entraîneur de Marengo, Adam Webb. «Quand c’était 25-4 là-bas au début du deuxième quart et que nous jouions à Ottawa à domicile avec une belle foule à portée de main, nous aurions pu faire le plein. Nous sommes une jeune équipe, beaucoup des enfants que nous avions ont pris la parole ce soir ce était leurs premières minutes universitaires. Nous n’avons pas non plus beaucoup de hauteur, ce qui est bien, mais cela signifie que nous devons faire un meilleur travail de boxe. J’avais l’impression qu’avec la course qu’ils avaient là-bas en première mi-temps, le rebond était une autre clé du résultat.

Aiden Mucci (5) d’Ottawa se précipite vers le panier pour marquer alors que Quinn Lechner (10) de Marengo défend lors du tournoi Dean Riley Shootin’ The Rock le lundi 21 novembre 2022 au Kingman Gymnasium. (Scott Anderson)

Le lay-up de Payton Knoll avec 4 minutes et 56 secondes à jouer au premier quart a commencé la rafale susmentionnée et son score de scoop dans le trafic avec 7:04 restants dans le deuxième a clôturé la course. Entre les deux, Hart et Sheehan ont récolté des vols et des scores consécutifs, Cooper Knoll convertissant un et-1.

Ottawa, qui a tiré 60% du sol en première demie et 46% pour le match, a dépassé Marengo 36-20.

Les Pirates menaient 43-16 à la mi-temps et 55-31 avant le quatrième,

Les Indiens, qui ont tiré à seulement 30% du sol dans les 16 premières minutes et 35% pour le match, ont tenu bon après la pause, battant les Pirates 28-17.

Jonathan Cooper (12 ans) d’Ottawa tire un coup contre Marengo lors du tournoi Dean Riley Shootin’ The Rock le lundi 21 novembre 2022 au Kingman Gymnasium. (Scott Anderson)

“Nous avons parlé à la mi-temps de réinitialiser notre objectif de gagner la seconde mi-temps et nous l’avons fait”, a déclaré Webb. “Riley Weiss, qui est l’un des rares gars que nous avons de retour avec de l’expérience, je pense qu’il a fait du bon travail en restant cool, calme et recueilli, ce qui a aidé les autres gars à faire de même.”

Ottawa est de retour en action mardi en affrontant le nouveau venu du tournoi Thornridge à 18 h 30 dans un autre groupe A, tandis que Marengo affrontera Pontiac lors du premier match de la soirée à 17 h.

Avant la victoire d’Ottawa, La Salle-Pérou a perdu une décision déchirante de 48-46 contre Oak Forest dans la poule B.