Ottawa offrira un service de ramassage de passeport dans 4 villes supplémentaires, annonce d’autres emplacements à venir

Le gouvernement fédéral prévoit d’ouvrir quatre nouveaux points de retrait de passeports à l’échelle nationale, car il a du mal à gérer les longs délais d’attente et les arriérés qui entravent le processus de demande depuis des mois maintenant.

Le nouveau service d’application et de ramassage sera disponible à Trois-Rivières, au Québec; Sault Ste. Marie, Ont.; Charlottetown, Î.-P.-É.; et Red Deer, Alb.

Les personnes qui font des demandes à ces endroits pourront récupérer leur passeport dans 10 jours ouvrables, a déclaré Karina Gould, la ministre responsable du système de passeport, lors d’une conférence de presse à Trois-Rivières.

“Cela facilitera considérablement la vie de ceux qui demandent un passeport dans ces régions”, a-t-elle déclaré.

Ottawa prévoit d’offrir des délais d’exécution de 10 jours à “neuf ou 10” emplacements supplémentaires dans un proche avenir pour atteindre l’objectif du gouvernement d’offrir des services de passeport dans un rayon de 50 kilomètres de la plupart des Canadiens, a déclaré Gould.

Ottawa n’a pas prévu l’ampleur de la demande : Gould

La décision d’ouvrir de nouveaux points de ramassage marque le dernier effort du gouvernement pour améliorer ce que le premier ministre Justin Trudeau a décrit comme une situation “inacceptable” à laquelle sont confrontés les voyageurs potentiels.

Service Canada, l’agence qui traite les demandes et distribue les passeports, a mis en garde plus tôt cette année contre une “augmentation sans précédent” des demandes alors que les Canadiens désireux de retourner aux voyages internationaux ont inondé leurs bureaux de demandes.

“Nous savions qu’il y aurait une augmentation de la demande de passeports après la levée des restrictions, mais nous n’avions pas prévu dans quelle mesure il y aurait une augmentation de la demande”, a déclaré Gould mercredi.

Au plus fort de la demande ce printemps, les demandes de passeport auraient été 40 fois plus qu’avant la pandémie .

Gould a déclaré que “la situation s’est considérablement améliorée” depuis juin, lorsque le sommet mensuel de l’année de 281 055 demandes a été soumis.

Ottawa s’est engagé à embaucher plus de travailleurs et a réuni un groupe de travail dédié dans le but de réduire les temps d’attente.

Malgré ces efforts, les Canadiens continuent de signaler des retards de plusieurs mois avant de recevoir leur passeport. Ces retards ont obligé certaines familles à annuler leurs projets de voyage.

Des files d’attente extraordinairement longues sont également devenues monnaie courante dans les bureaux de Service Canada, où les demandeurs ont déclaré avoir pris des mesures extrêmes, comme arriver avant le lever du soleil pour réclamer une place dans la file d’attente.