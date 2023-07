Ottawa offre des fonds supplémentaires aux groupes d’intervention en cas de catastrophe

OTTAWA –

Les groupes humanitaires canadiens qui doivent se déployer à tout moment en cas de catastrophe recevront un nouveau financement d’Ottawa pour s’assurer qu’ils sont prêts en cas de besoin.

La Croix-Rouge canadienne, l’Ambulance Saint-Jean, l’Armée du Salut et la Search and Rescue Volunteer Association se partageront 82 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

L’argent vient compléter un fonds pour les groupes humanitaires créé en 2021 lors de la pandémie de COVID-19.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, affirme que les fonds les aideront à recruter et à maintenir en poste les intervenants d’urgence bénévoles qualifiés dont ils ont besoin pour être en mesure d’intervenir lorsque des catastrophes frappent les collectivités.

Les fonds peuvent également être utilisés pour l’achat d’équipements et de fournitures et pour améliorer leurs pratiques et politiques de gestion.

Les changements climatiques provoquent des conditions météorologiques plus extrêmes comme les incendies de forêt et les ouragans, ce qui entraîne une demande accrue pour les services des groupes d’aide humanitaire au Canada.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 juillet 2023.