Ottawa offre 95 millions de dollars pour aider les familles autochtones à découvrir des êtres chers disparus

Ottawa promet plus de 95 millions de dollars pour aider les familles autochtones à obtenir des informations sur des êtres chers disparus ou assassinés.

Lundi, le ministre de la Justice, David Lametti, a annoncé un nouveau financement de 95,8 millions de dollars sur cinq ans pour les familles des Autochtones disparus et assassinés, et 20,4 $ supplémentaires par an pour maintenir les programmes de soutien en cours.

« Nous intégrons les ressources afin que les ressources elles-mêmes ne soient pas en cause », a déclaré Lametti.

« Ils seront là aussi longtemps que les victimes en auront besoin. »

L’argent provient du budget fédéral de 2023 et comprend :

37,3 millions de dollars sur cinq ans, et 7,75 millions de dollars par année, pour renouveler et élargir les unités de liaison pour l’information sur les familles

20,0 millions de dollars sur cinq ans et 4,15 millions de dollars par an pour soutenir les familles dans le cadre d’initiatives de guérison dirigées par des Autochtones

38,6 millions de dollars sur cinq ans, et 8,45 millions de dollars par année, pour un large éventail d’activités dirigées par des Autochtones pour les victimes d’actes criminels et les survivants de la violence

Meggie Cynwick, une défenseure des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, a qualifié l’annonce de bon début, mais a déclaré que la manière dont le financement est distribué importera.

« La manière dont les fonds sont acheminés vers les organisations locales et les familles sera essentielle à son succès », a déclaré Cynwick.

Soutien aux victimes autochtones d’actes criminels pour inclure les garçons et les hommes, selon le ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a déclaré qu ‘«il serait erroné d’empêcher l’accès aux services aux hommes et aux garçons», alors qu’il annonce un financement supplémentaire pour soutenir les familles des Autochtones disparus et assassinés et des victimes d’actes criminels.

Hilda Anderson-Pyrz, présidente du National Family and Survivors Circle, a déclaré que davantage de financement était nécessaire pour s’attaquer aux causes profondes de la violence contre les peuples autochtones.

« Le financement est un pas majeur dans la bonne direction, mais nous savons tous que ce n’est pas suffisant », a déclaré Anderson-Pyrz.

« Nous aurons besoin de beaucoup plus de financement pour lutter contre le racisme systémique et structurel qui perpétue la violence que nous subissons. »

Plus de soucis avec les clauses d’extinction

Le financement des unités de liaison pour l’information sur les familles (FILU) devait expirer cette année.

Les unités aident les familles à obtenir des informations sur leurs proches disparus ou assassinés auprès des canaux officiels – personnel pénitentiaire, police, procureurs, coroners, services de santé et sociaux et agences de protection de l’enfance.

Ils sont destinés à compléter le travail de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

La sénatrice Michèle Audette était commissaire pour cette enquête. Elle a déclaré avoir testé l’efficacité des FILU lorsqu’elle est devenue sénatrice et a constaté qu’elles fonctionnaient mieux dans certaines régions que dans d’autres.

Au Québec, dit Audette, elle ne pouvait pas appeler pour obtenir des réponses. Elle a dit qu’elle devait soumettre des demandes via un site Web et qu’il lui a fallu un certain temps avant d’obtenir une réponse.

« Il est important que nous appuyions cela », a déclaré Audette. « Mais à certains endroits, il semble que cela ne fonctionne pas. Voyons pourquoi cela ne fonctionne pas. »

Michèle Audette (à droite) lors des cérémonies marquant la publication du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées à Gatineau, au Québec, le 3 juin 2019. Audette était l’une des commissaires. (Adrian Wyld/Presse canadienne)

Les nouveaux fonds du budget fédéral de 2023 serviront à rendre les unités permanentes et à offrir des services aux familles des hommes victimes.

«Les gens ont tendance à fermer leur esprit et à dire que cela ne concerne que les femmes et les filles autochtones et la communauté LGBTQ», a déclaré lundi le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller.

« C’est un aveuglement volontaire quand nous oublions le rôle que jouent les hommes dans la perpétuation de la violence dans la société. »

Les hommes et les garçons qui sont maltraités sont plus susceptibles de devenir des agresseurs ou de disparaître plus tard dans la vie, a-t-il déclaré.

Alignement de la politique du MMIWG sur celle des États-Unis

Miller a déclaré que le Canada tentait d’aligner son travail sur le MMIWG sur celui des États-Unis. Il a déclaré qu’il avait rencontré la secrétaire américaine à l’Intérieur Deb Haaland pour discuter d’une question qui ne respecte pas les frontières.

« Alors que nous cherchons à aligner nos positions et à apprendre les uns des autres et ce que nous devons faire pour protéger les peuples que nous avons tous les deux mal servis pendant des générations, je pense qu’il est important que nous alignions une partie de la politique », a déclaré Miller.

L’État de Washington a récemment créé une unité chargée d’examiner les cas froids d’Autochtones disparus et assassinés – ce que l’enquête nationale a recommandé.

Audette a déclaré que l’appel à la justice n’est « pas négociable » et elle a hâte de savoir comment le gouvernement y répondra.

« Les gens ont besoin de savoir ce qui est arrivé à leur proche lorsqu’il est passé par le système », a déclaré Audette.

Le ministre de la Justice, David Lametti, prend la parole lors d’une annonce de financement pour un soutien accru aux victimes autochtones et aux survivants d’actes criminels. Il est accompagné du ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller, de la présidente du Cercle national de la famille et des survivants Hilda Anderson-Pyrz et de l’aînée algonquine Claudette Commanda à Ottawa le 29 mai 2023. (Justin Tang/Presse canadienne)

Leah Gazan, députée néo-démocrate de Winnipeg-Centre, a déclaré qu’elle souhaitait que le gouvernement soit plus responsable et fasse sortir l’argent.

Le gouvernement n’a dépensé qu’une fraction des 724,1 millions de dollars prévus en 2021 pour lutter contre la violence fondée sur le sexe faite aux femmes et aux filles autochtones.

« Ils n’investissent pas suffisamment », a-t-elle déclaré.

« Le gouvernement fédéral a l’habitude de faire ces grandes annonces et de ne pas dépenser l’argent. »