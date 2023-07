Ottawa Odd Fellows amasse des fonds pour la ligue de football des jeunes – Shaw Local

L’Ordre indépendant des Odd Fellows Ottawa Lodge 41 a aidé samedi l’organisation Morris Chiefs Youth Football avec un événement Fill the Helmet dans les rues Main et Jackson, à Seneca.

Les Morris Chiefs sont une équipe de football pour jeunes à but non lucratif qui permet aux enfants, quelles que soient leurs capacités financières, d’acquérir les compétences précieuses de la discipline, du travail d’équipe et de l’estime de soi. Odd Fellows est une organisation caritative à but non lucratif, apolitique et non sectaire (501c3) qui aide les enfants, les familles et les individus locaux en cas de besoin depuis 1848.

Ottawa Lodge 41 accepte les membres de toutes les races et de tous les sexes et se réunit à 19 h les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois dans son Lodge au 1660 N. 2501st Road, (en face du Pine Hills Gold Course) à Ottawa. Le public est le bienvenu.