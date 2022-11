Ottawa Odd Fellow Lodge 41 offrira des bourses aux étudiants – Shaw Local

Odd Fellow Lodge 41 à Ottawa a annoncé que l’Illinois Odd Fellow a plusieurs bourses d’études disponibles au cours de l’année scolaire 2023-2024 pour les étudiants qui résident dans l’Illinois.

Les bourses seront attribuées en fonction des besoins financiers et des capacités scolaires. Les étudiants ayant une moyenne pondérée cumulative de C ou plus et prévoyant de fréquenter un collège ou une école de métiers accrédités seront pris en compte.

Les étudiants intéressés peuvent obtenir une demande de bourse auprès de http://www.ioof-il.org et allez dans «formulaires» et sélectionnez «demande de bourse», puis imprimez la demande.

Les demandes doivent être entièrement remplies pour être admissibles.

Pour plus d’informations, contactez Ray Jackson au 630-484-0052.