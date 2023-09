Ottawa Noon Rotary fait un don à l’installation Arukah Living Room – Shaw Local

Samedi dernier, Ottawa Noon Rotary a fait don de nouveaux articles au nouveau centre Arukah Living Room, situé au 613 W. Marquette St. à Ottawa.

Ces articles comprenaient un four à micro-ondes, des machines à café Keurig et filtre, un four à pizza Pizzaz, de la vaisselle, de l’argenterie et diverses autres fournitures nécessaires pour commencer à servir les clients.

The Living Room offre des services complémentaires de santé et de conseil pour favoriser la prévention, le bien-être et la santé mentale dans les communautés rurales. Arukah se concentre sur les soins spécialisés pour les personnes les plus vulnérables de la communauté. Arukah prévoit ouvrir ses installations d’Ottawa au début d’octobre.