Ottawa nomme un représentant spécial pour combattre l’islamophobie

Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi la nomination du premier représentant spécial du Canada pour lutter contre l’islamophobie, la qualifiant d’« étape importante » dans la lutte du pays contre la haine antimusulmane.

Amira Elghawaby, journaliste et défenseure des droits de l’homme, servira de conseillère et d’experte alors que le gouvernement fédéral s’efforce de lutter contre l’intolérance religieuse et le racisme systémique.

Trudeau a déclaré qu’il avait hâte de travailler avec Elghawaby alors que son gouvernement continue de travailler pour faire du Canada un endroit où tout le monde se sent en sécurité et respecté.

«La diversité est vraiment l’une des plus grandes forces du Canada, mais pour de nombreux musulmans, l’islamophobie n’est que trop familière», a déclaré Trudeau dans un communiqué de presse. “Nous avons besoin de changer ça. Personne dans notre pays ne devrait connaître la haine à cause de sa foi.

S’exprimant lors d’un événement marquant sa nomination, Elghawaby a déclaré qu’elle était profondément honorée et honorée de servir la communauté musulmane dans ce nouveau rôle.

Malgré l’idéal du multiculturalisme, a-t-elle dit, l’islamophobie, l’antisémitisme et le racisme anti-noir et anti-autochtone continuent d’être présents dans la société canadienne.

«Cette position… est née du soutien et du plaidoyer des communautés musulmanes et de leurs alliés pour faire face à une réalité douloureuse, voire mortelle, de l’islamophobie dans ce pays, une réalité à laquelle chacun d’entre nous dans cette salle et au-delà est déterminé. changer », a-t-elle dit.

Elghawaby a déclaré que le Canada est fier de ses diverses communautés musulmanes qui ont contribué au pays pendant plus d’un siècle.

«Nous espérons que nous pourrons profiter de ce moment pour stimuler une conversation nationale sur la valeur de la diversité canadienne, y compris la richesse des communautés musulmanes du Canada dans notre succès collectif en tant que nation», a-t-elle déclaré.

Elle a appelé tous les paliers de gouvernement, la société civile et les Canadiens à la soutenir dans son nouveau rôle.

« Nous devons tous travailler ensemble pour lutter contre l’islamophobie et construire des voies de réussite pour nos jeunes et nos enfants, mais nous ne pouvons pas faire ce travail seuls », a-t-elle déclaré.

Ahmed Hussen, le ministre fédéral de la Diversité et de l’Inclusion, qui a également pris la parole lors de l’événement de jeudi, a déclaré que la représentante spéciale sera soutenue par le personnel et que 5,6 millions de dollars ont été alloués à son bureau dans le cadre du budget fédéral de l’année dernière.

Racontant les crimes haineux anti-musulmans au Canada, y compris la fusillade mortelle dans une mosquée qui a fait six morts et huit blessés au Québec en 2017, Hussen a déclaré que la haine et la discrimination islamophobes persistent.

“C’est malheureusement, pour trop de Canadiens, une réalité vécue, la peur d’être agressé alors que vous attendez un bus, la peur de devoir regarder par-dessus votre épaule lorsque vous priez dans une mosquée , la peur que vos enfants aient à faire face à l’indignité d’être insultés pour ce qu’ils sont, des Canadiens musulmans », a-t-il déclaré.

“Cela ne devrait pas être ainsi, et cela ne doit tout simplement pas être ainsi, nous pouvons faire quelque chose à ce sujet.”

Dans un communiqué, le Conseil national des musulmans canadiens a qualifié cette nomination de «moment historique» et de «tournant majeur» dans la lutte contre l’islamophobie.

Le groupe a noté que la création de ce bureau faisait partie des recommandations d’un sommet national sur l’islamophobie en 2021, qui s’est tenu après qu’une attaque de camion a tué quatre membres d’une famille musulmane à London, en Ontario.

« C’est la première fois que la lutte contre l’islamophobie aura un siège bien établi au sein du gouvernement canadien. Nous sommes impatients de travailler avec le représentant spécial sur des questions et des éléments qui figurent depuis longtemps sur la liste des priorités de notre communauté », a déclaré Stephen Brown, PDG du NCCM, dans un communiqué.

«Il y a des changements urgents qui doivent être apportés, d’une meilleure surveillance de nos agences de sécurité nationale à l’arrêt de nos organisations communautaires d’être injustement auditées. Nous avons beaucoup de travail devant nous et nous sommes ravis qu’il y ait maintenant un bureau qui peut nous aider à apporter ces changements au niveau institutionnel.

—Sharif Hassan, La Presse Canadienne

Politique fédéraleCrimes haineuxIslamophobie