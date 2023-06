Ottawa ne rapatriera pas la mère canadienne de 6 enfants de Syrie après une évaluation des risques, selon un avocat

Le gouvernement fédéral ne rapatriera pas de Syrie une mère québécoise de six enfants à la suite d’une évaluation de sécurité, a déclaré l’avocat de la femme.

La femme et ses enfants font partie des nombreux ressortissants étrangers dans les camps syriens dirigés par les forces kurdes qui ont repris la région déchirée par la guerre à l’État islamique extrémiste d’Irak et de Syrie (ISIS).

Le gouvernement a donné à la femme la possibilité de laisser ses enfants rejoindre d’autres Canadiens sur le vol de rapatriement en avril, mais ne l’a pas laissée partir en attendant une évaluation de sécurité.

L’avocat Lawrence Greenspon a déclaré qu’Affaires mondiales Canada (AMC) avait maintenant terminé cette évaluation et ne rapatrierait pas la femme.

« Elle était complètement sous le choc », a déclaré Greenspon à CBC. Il a dit que la femme doit maintenant choisir entre permettre à ses enfants de rentrer au Canada sans elle ou les garder avec elle en Syrie. Greenspon a précédemment demandé que la femme ne soit pas nommée en raison de la sensibilité de l’affaire et des problèmes de confidentialité connexes.

« Ce n’est pas un choix qu’une mère, où qu’elle soit dans le monde, devrait avoir à faire », a-t-il déclaré.

Séparer une mère de ses enfants viole les engagements internationaux du Canada ainsi que la politique du gouvernement pour évaluer les cas de rapatriement possibles, a déclaré Greenspon.

« Cela viole la politique même qu’Affaires mondiales Canada a adoptée », a-t-il déclaré.

L’avocat Lawrence Greenspon a déclaré que le gouvernement a déterminé qu’une mère québécoise de six enfants actuellement détenue en Syrie pose un risque pour la sécurité du public. Il a dit qu’il n’expliquait pas comment il était arrivé à cette décision. (Patrick Doyle/La Presse canadienne)

Greenspon a déclaré que le gouvernement lui avait dit qu’il avait décidé de ne pas rapatrier la femme parce qu’elle « adhère à des croyances idéologiques extrêmes » et pourrait présenter un risque pour le public. Il a déclaré que le gouvernement n’avait fourni aucun détail sur la manière dont il était parvenu à cette décision.

« Ils n’indiquent pas la profondeur de leur évaluation ou ce qu’ils ont pris en compte ou comment ils sont arrivés à cette conclusion », a-t-il déclaré.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, le bureau de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a dirigé CBC News vers Affaires mondiales Canada. Le ministère a déclaré qu’il ne commentait pas les cas de rapatriement spécifiques en raison de problèmes de confidentialité.

Greenspon a fait valoir que si la femme présente un risque, le gouvernement devrait la rapatrier et soit l’accuser d’un crime, soit la placer sous un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Un tel engagement de ne pas troubler l’ordre public permettrait à un juge d’ordonner à un accusé de maintenir une bonne conduite ou d’être passible d’une peine de prison.

Deux femmes étaient rapatriés de Syrie en octobre dernier et un a été accusé d’infractions liées au terrorisme.

Greenspon a également plaidé devant la Cour fédérale au nom de plusieurs hommes, femmes et enfants détenus en Syrie qu’Affaires mondiales Canada doit organiser leur retour – et que refuser de le faire violerait la Charte des droits et libertés.

Croquis de cour d’Ammara Amjad, à gauche, et de Dure Ahmed, à droite. Les deux femmes ont été libérées sous caution en attendant les demandes d’engagement de ne pas troubler l’ordre public pour terrorisme après leur retour au Canada d’un camp de prisonniers dans le nord-est de la Syrie. (Alexandra Newbould/CBC)

L’avocat basé à Ottawa a conclu un accord avec le gouvernement fédéral en janvier pour ramener à la maison six femmes canadiennes et 13 enfants qui avaient fait partie de l’action en justice. La GRC a arrêté trois de ces femmes à leur arrivée au Canada; ils ont ensuite été libérés sous caution de ne pas troubler l’ordre public.

« Il y a toutes sortes de moyens que le gouvernement canadien a déjà mis en avant pour s’assurer qu’ils peuvent contrôler la conduite des femmes qu’ils pensent être à risque », a déclaré Greenspon.

« Donc, dire qu’ils ne peuvent pas le faire … dans ces circonstances est tout simplement faux. »