Ottawa n’accepte plus les demandes de bannières d’anciens combattants – Shaw Local

Toutes les bannières d’anciens combattants d’Ottawa sont réservées et la ville n’accepte plus les demandes.

Ces bannières seront affichées sur les lampadaires du centre-ville le long des rues La Salle, Main et Court deux semaines avant et après le Memorial Day et le Veterans Day. Passé ce délai, les bannières seront remises au vétéran.

Les bannières de cette année seront parrainées par Larry et Gayla Johnson.