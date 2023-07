Ottawa Military Show prévu pour ce week-end – Shaw Local

Ce week-end, vous aurez l’occasion d’avoir un aperçu d’une grande partie de ce qui a rendu la « plus grande génération américaine » si formidable.

Le quatrième salon militaire annuel d’Ottawa présentera des reconstitutions de la Seconde Guerre mondiale avec des soldats des deux côtés du conflit en Europe, des véhicules et des campements militaires d’époque, des convois de ces machines et des expositions d’autres époques de guerre. Il aura lieu samedi et dimanche juste au nord d’Ottawa.

Le spectacle, présenté au 3277 E. 18th Road à Ottawa, sera ouvert au public de 9 h à 17 h le samedi et de 8 h à 13 h le dimanche et est gratuit. Des dons pour aider à reporter les frais seraient appréciés par les organisateurs.

« Nous allons avoir beaucoup d’excitation ici », a déclaré l’organisateur de l’événement John Krug. « Nous aurons beaucoup de reconstitueurs et de véhicules militaires, des vendeurs vendant des souvenirs militaires et des vendeurs de nourriture aussi… Nous sommes très excités à ce sujet. »

Près de 70 reconstitueurs, dont beaucoup sont des vétérans ou même des militaires en service actif, se sont portés volontaires pour participer à des simulations de batailles. Une bataille de convoi tactique aura lieu à 11 h et de nouveau à 15 h le samedi. Les reenactors ne représenteront pas seulement les GI américains dans les batailles, mais assumeront également les rôles des unités militaires allemandes, polonaises et russes impliquées.

Vous aurez l’occasion de monter dans certains des quelque 40 véhicules attendus lors de leur participation aux batailles.

Krug a expliqué que les véhicules et l’équipement impliqués dans le convoi remontent à la Première Guerre mondiale jusqu’à la guerre du Vietnam.

Ils participeront tous à un convoi traversant le centre-ville d’Ottawa à midi samedi. Les véhicules quitteront les campements à midi, descendront jusqu’à la rue Champlain, traverseront la promenade Norris jusqu’à la rue La Salle, puis retourneront vers le nord via la rue Columbus jusqu’à la 32e route.

Entre les batailles, des reconstitueurs seront disponibles dans leurs camps respectifs pour exposer leur équipement et répondre aux questions sur celui-ci et sur la vie militaire dans les années 1940.

Il y aura également une exposition sur la Première Guerre mondiale et un reconstitueur de la guerre d’indépendance américaine pour expliquer à quoi ressemblait la vie militaire au 18ème siècle et répondre aux questions sur cette époque.

Le dimanche, la journée commencera par un service à l’église de Lost Creek, à proximité. Cela sera suivi d’un autre convoi et d’une bataille de convoi tactique à 11 heures.

« Il va y avoir beaucoup de deux jours très intéressants ici et un temps très confortable », a déclaré Krug, « donc nous avons hâte d’y être. »