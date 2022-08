Ottawa, Marquette et Fieldcrest lancent la saison à domicile – Shaw Local

Flanagan-Cornell Woodland (0-0) à Milford-Cissna Park (0-0)

Lorsque: 18 h jeudi à Milford

Dernière réunion : FCW 34, Milford-Cissna Park 28 (automne 2021)

A propos des faucons : Après une saison 7-4 se terminant par une sortie inattendue des séries éliminatoires de la I8FA, la FCW devra remplacer de nombreux joueurs d’impact de l’année dernière qui ont ramené les Falcons sur le chemin de la victoire après une saison difficile au printemps 2021. Cependant, certaines pièces prometteuses reviennent, notamment les lauréats de l’automne 2021 Times All-Area OL / DL Jase Torrez et RB / LB Jesse Simpson. Au début des entraînements officiels, les Falcons comptaient 45 joueurs en bonne santé sur leurs listes de joueurs variés et JV.

À propos des Bearcats : Milford-Cissna Park a également affiché un dossier de 7-4 l’automne dernier, et les Bearcats ramènent 11 seniors, constituant la moitié de leur alignement universitaire de 22 joueurs. Un rapport de pré-saison de la WCIA de la région de Champaign a suggéré que Milford-Cissna Park pourrait aligner une infraction de départ entièrement senior. Les Bearcats sont toujours l’une des meilleures équipes à huit, ce qui donne à la FCW un défi dès le départ.

Choix du Friday Night Drive : Milford-Cissna Park

Aurore Christian (0-0) à Marquette (0-0)

Lorsque: 19h vendredi

A propos des Aigles : Un qualificatif pour les séries éliminatoires de classe 1A au cours des trois dernières saisons complètes et auparavant un finaliste d’État 2A, 3A et une fois même 4A avant cela, Aurora Christian vient de terminer une saison 6-4. Les Eagles retournent sept partants en attaque cette saison, menés par QB Max Bray et les receveurs Than Lindoo et Owen Hampton. Les Eagles devraient être un challenger dans la division rouge de la Metro Suburban Conference.

A propos des croisés : Les Crusaders – qui sont allés 9-2 la saison dernière avec une victoire en séries éliminatoires de classe 1A – semblent être chargés offensivement avec trois joueurs de ligne de départ de retour ouvrant la voie aux RB Tommy Durdan et Jurnee Reed, QB Alex Graham et TE Charlie Mullen. Bien qu’il s’agisse toujours d’une équipe run-forst, wing-T, Marquette a de plus en plus fait confiance à Graham pour mettre le ballon en l’air l’automne dernier, et il a connu un été solide en 7 contre 7, suggérant que cette tendance pourrait se poursuivre.

Choix du Friday Night Drive : Marquette

Gibson City-Melvin-Sibley (0-0) à Fieldcrest (0-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Fieldcrest 21, GCMS 14 (printemps 2021)

A propos des faucons : Comme Fieldcrest avec Nick Meyer, GCMS a un nouvel entraîneur-chef avec Chad Augspurger remplaçant le leader de longue date des Falcons Mike Allen. Tout comme Fieldcrest, les Falcons ont raté les séries éliminatoires de manière inhabituelle la saison dernière, avec une fiche de 4-5. Il y a beaucoup d’incertitudes, mais il ne serait pas surprenant de voir GCMS rebondir et concourir pour la couronne de la petite division HOIC.

A propos des chevaliers : Les Knights cherchent à se débarrasser de la saison 0-9 de l’an dernier, et avec autant de joueurs de retour une année plus forts et plus expérimentés, il y a des raisons de croire qu’ils reviendront dans la colonne des victoires. La semaine 1 pourrait offrir l’une de ces opportunités contre une équipe GCMS wild-card également sous une nouvelle direction. Eddie Lorton, Landon Modro et Koltin Kearfott devraient tous faire de grandes choses pour les Knights.

Choix du Friday Night Drive : SMGC

Plano (0-0) à Ottawa (0-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Plano 34, Ottawa 0 (automne 2021)

À propos des Faucheurs : Dans une bizarrerie d’horaire, les Pirates joueront des matchs consécutifs contre les Reapers, qui ont battu Ottawa lors de la semaine 9 la saison dernière pour garantir une place en séries éliminatoires, la première de Plano depuis 2018. Le quart-arrière Sam Sifuentes revient derrière le centre, avec d’autres offensives clés armes de retour, y compris les RB / WR Waleed Johnson et Logan Scheich. Les Reapers ont diplômé la plupart de la défense de départ qui a exclu les Pirates il y a 10 mois.

A propos des pirates : Alors que leur quart-arrière du Times All-Area, leur porteur de ballon et leur ancre sur les lignes ont tous obtenu leur diplôme, Ottawa a quelques pièces clés de l’équipe 2-7 de l’automne dernier. Cela inclut le premier receveur Levi Sheehan – qui effectue maintenant des passes du QB à double menace Colby Mortensen – et le principal plaqueur Ryder Miller. La façon dont les nouvelles pièces s’harmonisent avec celles qui reviennent déterminera probablement si Ottawa peut connaître un bon début de saison.

Choix du Friday Night Drive : Plan

L’entraîneur-chef des Streator Bulldogs Kyle Tutt (au centre) parle à ses Bulldogs pendant un temps mort avec 1:39 restant dans la victoire 14-12 des Bulldogs de vendredi sur la visite d’East Peoria le 27 août 2021. (JT Pedelty)

Streator (0-0) à East Peoria (0-0)

Lorsque: 19h30 vendredi au EastSide Center

Dernière réunion : Streator 14, East Peoria 12 (automne 2021)

A propos des Bulldogs : Une victoire acharnée contre les Raiders pour ouvrir la saison dernière a aidé Streator à démarrer 3-0. Les Bulldogs, cependant, ont perdu leurs six derniers pour manquer les séries éliminatoires. L’équipe de l’entraîneur-chef Kyle Tutt accueille à nouveau certaines armes hautement explosives – notamment RB / WR / DB Aneefy Ford, WR / DB Jeremiah Brown et QB / LB Christian Benning ainsi que OL / DL Sabby Nieto – et en ajoute quelques nouvelles. Trouver de la cohérence dans la ligne offensive et le front défensif sept contribuera grandement à décider si Streator peut gagner la semaine 1 et pendant la majeure partie de la saison.

À propos des Raiders : East Peoria a connu une saison 0-9 l’automne dernier, la troisième campagne consécutive sans victoire des Raiders (en comptant la saison printemps 2021 raccourcie par COVID) et le neuvième record consécutif de défaites depuis la dernière participation aux séries éliminatoires de classe 5A en 2012. East Peoria a des armes dangereuses , cependant, et a tendance à jouer les Bulldogs durs malgré la victoire de Streator lors des six dernières rencontres. Six des huit matchs des équipes les unes contre les autres depuis 2013 ont été décidés par huit points ou moins.

Choix du Friday Night Drive : Stéaurateur

Sénèque (0-0) à Westville (0-0)

Lorsque: 17h samedi

Dernière réunion : Westville 25, Seneca 6 (automne 2021)

À propos des Fighting Irish : Peu d’équipes jouaient aussi bien que Seneca au cours de la seconde moitié de la saison l’an dernier, mais les Fighting Irish se sont creusés un trop grand trou dans la première moitié pour en sortir afin de s’assurer une place en séries éliminatoires. Un énorme retour de 17 partants pour Seneca, laissant croire que l’élan acquis au cours d’une course qui leur a presque permis de remporter le championnat de la Vermilion Valley North Conference peut être maintenu. Les séries éliminatoires sont une possibilité certaine si les Irlandais peuvent mieux démarrer, à partir de samedi soir.

A propos des Tigres : Westville a fait des allers-retours sur le pendule du programme au cours des dernières saisons et semble être de retour après avoir perdu seulement deux matchs de saison régulière avant de tomber face à Maroa-Forsyth lors du premier tour des éliminatoires de classe 2A. Cependant, au cours des trois saisons complètes précédentes jusqu’en 2021, Westville a remporté huit matchs combinés, qui ont été précédés d’une période de deux saisons (2016-17) où les Tigers ont remporté plus de 10 saisons consécutives. Il est donc difficile de dire dans quelle direction les choses pourraient tourner pour eux.

Choix du Friday Night Drive : Sénèque