Ottawa Kids Fishing Rodeo compte 91 pêcheurs, beaucoup de plaisir – Shaw Local

L’expression de joie sur le visage de Lainey Neurohr, âgée de 4 ans, alors qu’elle prenait sa prise à mesurer était indubitable, mais elle a rapidement disparu lorsqu’on lui a demandé de tenir cette prise pour une photo.

Elle a préféré garder la tête de mouton de 10 pouces à la longueur du poteau.

Il y avait beaucoup de sourires et beaucoup de poissons apportés par les 91 participants du rodéo annuel de pêche pour enfants, dans le cadre des Journées de l’amitié d’Ottawa organisées jeudi au confluent des rivières Fox et Illinois.

Pour leur participation, chacun des enfants a reçu une canne à pêche et des appâts gratuits, ainsi que des boissons non alcoolisées et de l’eau à déguster alors qu’ils étaient assis le long de la digue sous le pont de la rivière Illinois, plongeant leurs plates-formes dans les eaux fraîches à la recherche du whopper gagnant.

« C’est très amusant pour tout le monde, mais les enfants apprécient tout simplement », a déclaré le commissaire Wayne Eichelkraut, qui a été le président du rodéo de pêche annuel pendant la majeure partie des 36 années où il y a participé. « C’est une belle journée pour lui aussi, et il y a une bonne foule ici pour le voir.

« Quand le soleil se couche un peu, ils ont commencé à en attraper quelques-uns de plus, donc nous avons beaucoup de poissons de bonne taille ramenés jusqu’à présent. Ça va très bien.

Gagner la reconnaissance pour leurs efforts de pêche à la ligne étaient:

Plus petit poisson : Hazel Crouch (7 ans) 3 pouces.

Le plus gros poisson : Citaly Gutierrez (10 ans) 20 pouces.

Première place : Briar Dunn (6 ans) 12 pouces.

Deuxième place : Anya Imm (10 ans) 11,5 pouces.

Troisième place : Lainey Neurohr (4 ans) 10 pouces.

Quatrième place : Jack Markey (11 ans) 10 pouces.

Cinquième place : Brayden Bryan (12 ans) 9 pouces.

Sixième place : Blaize Bercott (8 ans) 9 pouces.

Septième place : Myles Nelson (2 ans) 8 pouces.

Le rodéo fait chaque année suite au pique-nique Welcomeburger à Washington Square, le coup d’envoi des quatre jours de célébration des Journées de l’amitié de la ville.

Le bateau-mouche Sainte-Geneviève croise quelques-uns des participants du Ottawa Kids Fishing Rodeo le jeudi 3 août 2023 à Ottawa. (Charlie Ellerbrock)