Ottawa introduira une taxe de 2 % sur les rachats d’actions à partir de 2024

Le gouvernement fédéral veut que les entreprises canadiennes dépensent davantage de leur propre argent pour investir dans leurs entreprises et contribuer à la croissance de l’économie. Il introduit donc un nouvel impôt sur les sociétés lorsqu’elles utilisent leurs bénéfices pour ne rien faire de plus que d’augmenter leurs résultats.

Dans le L’Énoncé économique de l’automne est publié jeudile gouvernement a annoncé son intention de mettre en place une nouvelle taxe de 2 % sur les rachats d’actions.

Comme son nom l’indique, les rachats se produisent lorsque des sociétés cotées en bourse rachètent une partie de leurs propres actions en bourse, au prix du marché.

Les rachats ne font rien pour améliorer ou développer les activités sous-jacentes d’une entreprise, mais ils ont pour effet de faire grimper le cours des actions et d’améliorer divers paramètres de rentabilité en réduisant le nombre d’actions dans l’entreprise. Les investisseurs ont tendance à les accueillir pour ces avantages, mais ces dernières années, le volume considérable de rachats d’actions a commencé à susciter des inquiétudes.

Entreprises américaines sur le S&P 500 dépensé 881 milliards de dollars pour racheter leurs propres actions l’année dernière soit une augmentation de près de 70 % par rapport au niveau de l’année précédente et près de 10 % de plus que le précédent record annuel établi en 2018.

Ce sont des milliards de dollars qui aident les investisseurs et les livres de l’entreprise, mais cela ne fait rien pour stimuler la production économique, c’est pourquoi il y a eu de plus en plus d’appels pour amener les entreprises à réaffecter cet argent à quelque chose de plus productif.

Le Canada n’est pas le seul pays à sévir. La loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée par le président américain Joe Biden prévoyait également une taxe sur les rachats d’actions. La taxe américaine sera prélevée à 1% à partir de l’année prochaine – une concession des 2% que les démocrates du Congrès voulaient initialement.

Le déménagement devrait rapporter 420 millions de dollars par an

Le centre de politique fiscale non partisan estime que le La taxe de rachat américaine rapportera environ 124 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, soit environ 12 milliards de dollars par an dans les coffres du gouvernement.

C’est bien plus que ce que le gouvernement fédéral à Ottawa attend de sa mesure.

« On estime que cette mesure augmenterait les revenus fédéraux de 2,1 milliards de dollars sur cinq ans », indique la mise à jour économique du gouvernement.

Cela représente environ 420 millions de dollars par an, ce qui, avec une taxe de 2 %, implique que le gouvernement pense que les entreprises canadiennes dépensent environ 21 milliards de dollars par an pour racheter leurs propres actions.

Les données exactes sur le montant que les entreprises canadiennes ont dépensé pour racheter leurs propres actions cette année ne sont pas facilement disponibles, mais des preuves anecdotiques suggèrent que ce chiffre est une sous-estimation flagrante de la manne de rachat au Canada.

Cette semaine seulement, la plus grande compagnie pétrolière du Canada Suncor a annoncé avoir dépensé 1 milliard de dollars pour racheter ses propres actions au dernier trimestre et plus tôt cette année, la plus grande banque du Canada, RBC, l’a annoncé dépensé 1,3 milliard de dollars en rachats dernier quart. Le géant pétrolier Cenovus a dépensé 659 millions de dollars en rachats ce trimestre. Au total, cela représente environ 3 milliards de dollars de rachats de seulement trois entreprises en seulement trois mois.

Si les revenus réels résultant de la taxe de rachat ne s’élèvent pas à beaucoup, cela peut être très bien avec le gouvernement, cependant, car cela signifie probablement que les entreprises ont choisi de mettre cet argent au travail ailleurs.

Nouvelle mesure à venir le 1er janvier 2024

“Bien que le rachat d’actions soit un moyen légitime pour les entreprises de redonner de la valeur à leurs actionnaires, cela peut également détourner les ressources des entreprises des investissements dans leurs travailleurs et leurs entreprises au Canada”, a déclaré le gouvernement.

Kim Forrest, fondateur du gestionnaire de fonds basé à Pittsburgh, Bokeh Capital Partners, affirme que de telles taxes ne feront probablement pas grand-chose pour ralentir la manne des rachats, car elles ne sont pas assez importantes pour avoir un impact important sur les intentions de dépenses.

“C’est si petit, ce n’est pas si important”, a-t-elle déclaré dans une interview. “À un pour cent, c’est du thé assez faible”, a-t-elle déclaré à propos de la proposition de Biden. “C’est juste une tentative de taxer les sociétés au lieu d’amener une entreprise à changer son comportement.”

Le gouvernement affirme que la nouvelle mesure fera partie du budget fédéral qui sera dévoilé au printemps prochain et qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Essayer de contraindre les entreprises à investir dans leurs propres entreprises est un élément clé des intentions du gouvernement de commencer à “s’attaquer au défi de la productivité qui est le talon d’Achille économique du Canada”, a déclaré la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

” Terrible, terrible idée “, déclare le PDG de la société d’investissement

Mais pour un gestionnaire de fonds de Bay Street, cette décision ressemble plus à une mise à genoux inutile de la communauté des investisseurs du Canada.

“C’est une très, très mauvaise idée, et la prémisse sous-jacente est erronée en ce sens qu’il semble que les rachats d’actions sont mauvais”, a déclaré Dennis Mitchell, PDG du gestionnaire de fonds torontois Starlight Capital, à CBC News dans une interview.

“C’est une mauvaise idée car cela limite la capacité des entreprises à allouer correctement le capital – et ce capital n’est pas seulement de l’argent, il inclut les employés”, a-t-il déclaré.

“Si vous répartissez régulièrement le capital à mauvais escient, il y en aura moins pour des choses comme les salaires et les avantages sociaux et l’embauche de personnes.”