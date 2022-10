Ottawa inaugure un nouveau terrain de conditionnement physique au parc Kiwanis avec une démonstration de crossfitters locaux – Shaw Local

Une bonne séance d’entraînement n’a jamais été aussi accessible maintenant qu’Ottawa a ouvert son nouveau terrain de conditionnement physique au parc Kiwanis.

La ville a célébré le nouveau terrain vendredi matin avec une coupe de ruban et une démonstration sur l’utilisation du nouvel équipement par les membres de CrossFit 350, un gymnase de crossfit à Ottawa.

Sarah Nanouski, de CrossFit 350, fait la démonstration d’un exercice lors de la coupe du ruban le vendredi 14 octobre 2022 pour le nouveau terrain de conditionnement physique du parc Kiwanis à Ottawa. (Michael Urbanec)

Sarah Nanouski, monitrice pour enfants au gymnase, a dirigé Brad Hughes et Tara Francisco dans des exercices qui montraient comment les stations devaient être utilisées. Il y a des stations pour les squats, les exercices de base, les exercices d’agilité et les exercices de toutes sortes.

“Je pense que c’est un grand atout pour notre communauté”, a déclaré Nanouski. “C’est formidable d’avoir, non seulement pour que la communauté l’utilise gratuitement, mais aussi pour que les gens soient actifs.”

Le terrain de fitness a été créé pour les personnes âgées de 14 ans et plus et pour les personnes de toutes capacités, avec des entraînements adaptables à tous les niveaux. L’application gratuite Fitness Court propose des routines et des instructions pour ceux qui souhaitent utiliser le terrain.

La commissaire Marla Pearson a déclaré que le tribunal est un atout pour la communauté qui élargit l’accès gratuit à des entraînements et à des exercices de haute qualité pour tout le monde.

Tami Koppen, spécialiste du développement communautaire pour Ottawa; Lloyd Chapman; La commissaire Marla Pearson et le maire Dan Aussem ont coupé le ruban le vendredi 14 octobre 2022 sur le nouveau terrain de conditionnement physique du parc Kiwanis à Ottawa. (Michael Urbanec)

Le nouvel équipement a été rendu possible grâce à une subvention de 50 000 $ de la National Fitness Campaign et de Blue Cross Blue Shield, et l’achat de l’équipement a été approuvé par le conseil d’Ottawa. Ottawa a dépensé 93 350 $ supplémentaires pour couvrir ce qui n’était pas couvert par la subvention dans le but de fournir au côté sud des commodités similaires à ce que le côté nord de la ville possède déjà.

Nanouski a déclaré qu’elle aimerait voir des cours organisés sur le terrain de fitness, mais avec l’hiver qui arrive bientôt, ce sera difficile à utiliser.

“J’ai l’impression que si vous vous échauffez correctement, vous pouvez vraiment utiliser cet équipement tant que vous vous échauffez et que vos articulations sont bien au chaud”, a déclaré Nanouski. « C’est la clé. Vous voulez bien vous échauffer avant.

Nanouski a déclaré que les gens devraient faire 40 minutes d’exercice chaque jour, ce qui inclut le temps qu’il faut pour s’échauffer. Elle a déclaré que les personnes qui se rendaient au terrain de fitness pouvaient compter leurs pas dans le cadre de l’entraînement.

“Le Crossfit concerne le mouvement fonctionnel”, a déclaré Nanouski. “Donc, vous faites des mouvements censés prolonger la longévité de votre indépendance et de votre capacité à bouger.”

Le soulevé de terre, par exemple, n’est pas considéré comme une simple prise de poids. Nanouski l’a comparé à ramasser des gallons de lait ou à transporter des courses, et s’accroupit pour s’asseoir et se lever.

Nanouski a déclaré que n’importe qui peut commencer à tout moment lorsqu’il s’agit de faire de l’exercice.

“Si vous attendez d’être prêt, vous ne serez jamais prêt”, a déclaré Nanouski. “Je me fiche que ce soit votre premier jour ou votre 300e jour.”