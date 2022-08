Ottawa Garden Club présente les gagnants des Grands jardins d’Ottawa 2022 – Shaw Local

Le Ottawa Garden Club a présenté les gagnants des Grands jardins d’Ottawa 2022 lors de la réunion du 26 juillet au River Valley Church Fellowship Hall.

Les gagnants sont Linda Waldbesser et Gerry McLaughlin, Tom White et Laurie Kember, Isaiah Green avec le père Jase, Julie Bower de Your Interior Motives, Debbie et Vince Kozsdiy, Lorraine McCallister pour Reddick Mansion, Judy Fenza pour Illinois and Michigan Canal, Mayor Dan Aussem et la présidente du club Vicki Stacy.

Les gagnants ont reçu un drapeau de jardin et un certificat de reconnaissance. Le concours 2023 sera élargi pour inclure un concours de jardins pour enfants.