Ottawa fournit la moitié des troupes demandées à la suite de Fiona, selon le premier ministre de la N.-É.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse dit qu’il a demandé au gouvernement fédéral jusqu’à 1 000 soldats pour aider aux secours en cas de catastrophe à la suite de la tempête post-tropicale Fiona, mais jusqu’à présent, on ne lui a promis que la moitié de ce montant.

Tim Houston a déclaré lundi sur CBC Du pouvoir & Politique il est reconnaissant pour les troupes déployées jusqu’à présent, mais que plus d’aide est nécessaire.

“Les dégâts sont considérables – beaucoup de travail à faire. Beaucoup, beaucoup de mains font un travail léger et il y a certainement beaucoup de travail à faire”, a-t-il déclaré à l’hôte Vassy Kapelos, ajoutant que ce serait également un soulagement mental pour les communautés de voir plus aider.

REGARDER | Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse dit qu’il a besoin de plus de troupes pour aider à la récupération de Fiona :

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse dit qu’il a besoin de plus de troupes pour aider à la récupération de Fiona Environ 550 membres des FAC ont été déployés en Nouvelle-Écosse tandis que des milliers sont toujours sans électricité. “Je sais ce que je sais sur le nombre de déploiements, mais je sais aussi que nous en avons demandé 1 000”, a déclaré le premier ministre Tim Houston.

Environ 200 soldats ont été envoyés dans la province – en plus des 350 qui y étaient déjà stationnés – pour renforcer les efforts de secours en cas de catastrophe, selon un porte-parole du bureau du ministre de la Défense Anita Anand.

“Nous continuerons à déployer le bon nombre de personnel pour accomplir les tâches … et nous serons là aussi longtemps qu’il le faudra pour accomplir ces tâches critiques”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Cpl. Brandon McRae des Cape Breton Highlanders enlève les broussailles le long du chemin Steeles Hill à Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, le 26 septembre. (Vaughan Merchant/La Presse canadienne)

Au total, 850 soldats ont été déployés en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, a déclaré le porte-parole.

Houston dit que plus de 20 000 Néo-Écossais sont toujours sans électricité et que beaucoup ne retrouveront leur électricité qu’en fin de semaine. Il dit que le fait d’avoir des troupes supplémentaires pour des choses comme le contrôle de la circulation pourrait libérer les électriciens et accélérer les choses.

“C’est le genre de choses pour lesquelles vous avez juste besoin de gens pour le faire. Il y a donc beaucoup de besoins”, a-t-il déclaré.

Préoccupation concernant la préparation

Le meilleur soldat du Canada a déclaré qu’il s’inquiétait de l’état de préparation des forces armées alors qu’elles font face à la fois à la pression du conflit en Ukraine et à la nécessité de répondre aux catastrophes naturelles au pays.

“Je m’inquiète de notre capacité à réagir à grande échelle à [the] vitesse requise », a déclaré dimanche le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre. Rosemary Barton en direct.

“Nous travaillons donc sur les éléments de notre préparation, qu’il s’agisse de personnes, de formation, d’équipement … tout ce qui nous permet de répondre avec la bonne taille et la bonne vitesse”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Pression sur les Forces : La demande pour les FAC dans les opérations nationales augmente alors que davantage de troupes sont déployées dans les zones touchées par Fiona Rosemary Barton Live s’entretient avec le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la défense du Canada, au sujet des efforts des Forces armées canadiennes au Québec et au Canada atlantique à la suite de la tempête post-tropicale Fiona. Eyre dit que la demande intérieure pour l’armée a augmenté, ce qui le rend préoccupé par sa “préparation globale” et sa capacité à “réagir à l’échelle et à la vitesse requises”.

Lorsqu’on lui a demandé si le Canada devrait créer une force de secours en cas de catastrophe, Eyre a déclaré que l’armée serait toujours la “police d’assurance ultime” en cas de catastrophe, mais il a déclaré qu'”avec la fréquence et l’intensité croissantes des catastrophes naturelles, il y a plus de capacité qui est nécessaire. “

La semaine dernière, des membres de l’armée ont déclaré aux députés que les Forces avaient du mal à atteindre leurs objectifs de recrutement et qu’il leur manquait jusqu’à 10 000 personnes.

Eyre suggère que le fait de donner aux gouvernements municipaux et provinciaux des ressources supplémentaires leur permettrait de réagir plus efficacement par eux-mêmes aux catastrophes naturelles. Mais même avec cela, il a dit qu’il prévoyait que l’armée serait toujours impliquée dans les secours alors que les catastrophes devenaient plus fréquentes et plus graves.