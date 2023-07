Ottawa Family Praise Night in the Park se déroule le 6 août – Shaw Local

Robert et Linette Chamberlain ouvriront Family Praise Night in the Park à 18 h le dimanche 6 août au Washington Square à Ottawa.

Ils exécutent des programmes de musique et de culte sous le nom de groupe Audience of One depuis environ 15 ans. Ce qui rend Audience of One unique, c’est la variété d’instruments qui ont été utilisés au fil des ans, notamment Linette Chamberlain joue de la harpe dans le cadre du programme la plupart du temps. Presque toute la musique jouée est écrite et arrangée par les Chamberlains spécifiquement pour mettre le message au point.

Les programmes d’Audience of One combinent une courte dévotion et une musique originale pour créer un message honorant le Christ. Le groupe s’est produit dans plus de 50 églises du nord de l’Illinois et passe du temps à remplir la chaire lorsque les pasteurs sont occupés ou en déplacement. Le groupe a également organisé de nombreux événements spéciaux et occasions spéciales de l’Église. Leur espoir est qu’après avoir entendu leur programme, les auditeurs rentreront chez eux avec une vision renouvelée de la place de Dieu dans leur vie.

Une partie principale du concert sera le groupe Heirborn, qui est un groupe de culte basé à Sauk Valley. Les musiciens du groupe sont tous des chefs de culte dans différentes églises de la région, mais jouent ensemble depuis environ trois ans, donnant des concerts et des événements spéciaux dans le nord de l’Illinois.

L’héritier se compose de tous les couples. Il comprend Tony et Melissa Summers, ainsi que Tim et Melissa Malloy, Drew et Robin Piper et Greg et Deb Adams, ainsi que Steve et Stephanie Scott et Robert et Linette Chamberlain. Le groupe interprète une grande variété de musique chrétienne, du rythme et du blues au gospel du sud, en passant par le culte et la louange modernes et même les originaux.