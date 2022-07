Ottawa explore la réforme pénale alors que le député libéral dépose un projet de loi sur la négligence des soins de longue durée – Kelowna Capital News

Cathy Legere a été témoin des conditions que subissaient les résidents âgés des établissements de soins de longue durée et de la pression intense que subissait le personnel des soins personnels au début de la pandémie de COVID-19.

L’infirmière à la retraite du contrôle des infections a offert ses services au domicile d’Orchard Villa où son beau-père, Nick, résidait, en avril 2020 – et a déclaré avoir été témoin d’un système profondément «cassé» avant de contracter elle-même le virus.

Alors qu’elle s’isolait chez elle, elle a été horrifiée d’apprendre que son beau-père, Nick, avait été laissé dans une pièce pendant près de 24 heures avec le cadavre d’un résident qu’il avait vu succomber lentement à la maladie pendant deux jours. .

Les histoires épouvantables qui ont émergé des établissements de soins de longue durée au début de la pandémie, en particulier celles rapportées par des militaires canadiens qui ont été amenés pour aider, ont incité le gouvernement libéral à promettre dans son discours du Trône de 2020 qu’il travaillerait sur les modifications au Code criminel pour “pénaliser explicitement ceux qui négligent les personnes âgées dont ils ont la charge”.

Près de deux ans plus tard, le gouvernement n’a fait aucun geste majeur.

Cela rend Legere, qui est partie à un important recours collectif contre les foyers de soins de l’Ontario, se sent d’autant plus cynique à l’idée de voir toute responsabilité: «Est-ce quelque chose qui va faire quelque chose, ou est-ce juste les libéraux qui disent: ‘Oh , ouais, on va faire ça,’ et tout le monde repartira en roue libre ? »

La libérale Hedy Fry, la députée la plus ancienne à la Chambre des communes, tente de prendre les choses en main et de proposer des changements qui pourraient constituer une feuille de route pour l’approche du gouvernement.

Elle a présenté fin juin un projet de loi d’intérêt privé, le projet de loi C-295, qui modifierait l’article 215 du Code criminel afin de criminaliser spécifiquement les propriétaires et les gestionnaires de foyers de soins de longue durée pour avoir omis de fournir les «nécessités de la vie» aux adultes vulnérables.

Cela donnerait également aux juges la capacité d’interdire à toute personne condamnée ou en probation pour cette infraction de faire du bénévolat ou de travailler dans un milieu « qui implique d’être responsable ou dans une position de confiance ou d’autorité envers un adulte vulnérable en raison de âge, maladie, trouble mental, handicap ou fragilité ».

Fry a déclaré que son intention était d’empêcher que les échecs des soins de longue durée pendant la pandémie ne se reproduisent.

«COVID a révélé de nombreuses vulnérabilités que nous, avec suffisance, en tant que gouvernements et en tant que soignants et en tant que médecin moi-même, avons toujours pensé être prises en charge. Cela a révélé qu’il y avait des trous dans le filet de sécurité », a-t-elle déclaré dans une interview. “Le système n’était pas à la hauteur de la tâche.”

Fry a déclaré que le ministre de la Justice David Lametti “n’a aucun problème” avec le projet de loi et a répondu par l’affirmative lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que le gouvernement était d’accord avec l’approche.

Un porte-parole du ministère de la Justice dirait seulement que les fonctionnaires « explorent les options potentielles de réforme du Code criminel pour mieux lutter contre les mauvais traitements et la négligence envers les personnes âgées ».

Les experts disent que le projet de loi est un pas dans la bonne direction, mais qu’il risque d’être un exercice de relations publiques et de ne pas apporter de changements significatifs si le gouvernement finit par le soutenir de manière isolée.

Les modifications au Code criminel elles-mêmes semblent être «une approche très viable», a déclaré Graham Webb, directeur exécutif de l’Advocacy Centre for the Elderly et auparavant son avocat de longue date.

“Je ne suis vraiment pas au courant d’une seule accusation qui ait jamais été portée pour la négligence d’un résident en soins de longue durée”, a déclaré Webb. “Je pense qu’il est important que le système de justice pénale soit en mesure de réagir lorsque nous voyons des cas aussi flagrants de maltraitance institutionnelle et de négligence envers les personnes âgées.”

Il a ajouté que les définitions concernant les «gestionnaires» et les «propriétaires» des maisons pourraient être affinées pour s’assurer que les personnes au sommet qui contrôlent l’argent et les ressources disponibles pour le personnel soient tenues pour responsables de la négligence, plutôt que des individus. travailleurs de la ligne.

Mais Krista James, directrice nationale du Canadian Centre for Elder Law, a déclaré que les poursuites en vertu de l’article 215 sont déjà rares et qu’elle est sceptique quant à l’impact de sa modification.

“La réforme du droit pénal nécessite une réforme de l’infrastructure du droit pénal pour avoir un impact”, a-t-elle déclaré, expliquant que la police et les procureurs devraient être formés et que les infractions et les normes de preuve devraient être largement promues pour que cela fonctionne. “Si seulement il ne s’agissait que de changer une loi.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que le projet de loi pourrait être dissuasif, James a plaisanté: «Vous espérez que les personnes fournissant des soins de longue durée voudront fournir de bons soins aux personnes âgées vulnérables vivant dans leurs établissements, qu’elles soient ou non en prison si elles n’a pas.”

Natalie Mehra, directrice exécutive de la Coalition ontarienne de la santé, a déclaré qu’il n’y a eu “aucune conséquence” pour les abus et la négligence qui ont été exposés pendant la pandémie, ou pour les décès inutiles de résidents en raison d’un mauvais contrôle des infections et de raisons non COVID-19 comme la déshydratation et la famine.

Bien que les gouvernements provinciaux qui supervisent les soins de longue durée aient beaucoup à faire, Ottawa a un rôle à jouer pour tenir les provinces responsables de meilleures normes de soins, a déclaré Mehra, en attachant plus de conditions aux transferts fédéraux en matière de santé.

Cela et enfin donner suite à la promesse de tenir les mauvais acteurs pénalement responsables.

“Je pense que nous devons sonder notre conscience si la vie des personnes âgées ne vaut pas un projet de loi officiel du gouvernement”, a-t-elle déclaré, “et un vrai changement avec les dents”.

Marie-Danielle Smith, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CanadaSantéRésidences seniors