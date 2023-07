Ottawa exhorté à se pencher sur le système de date de péremption pour réduire le gaspillage d’épicerie

L’incompréhension des Canadiens sur les dates de péremption pourrait contribuer au gaspillage alimentaire excessif et, par conséquent, à l’insécurité alimentaire, affirment des experts alors qu’un comité gouvernemental exhorte Ottawa à examiner la question.

Un rapport sur l’abordabilité de l’épicerie d’un comité de la Chambre des communes sur l’agriculture et l’agroalimentaire comprend des appels pour que le Canada supprime les dates de péremption en raison de l’idée fausse répandue selon laquelle elles indiquent si un produit est sûr à consommer.

Les experts disent que tout ce qu’ils indiquent, c’est quand un produit a dépassé son pic de fraîcheur.

« Il y a beaucoup de confusion autour de la signification des étiquettes alimentaires », a déclaré mardi Kate Parizeau, professeure à l’Université de Guelph qui étudie le gaspillage alimentaire.

« Beaucoup de gens pensent que les dates de péremption sont des dates de péremption, alors qu’il y a en fait très peu de produits au Canada qui ont une date de péremption appropriée. »

Généralement, les seuls aliments avec une date de péremption sont ceux qui ont des besoins nutritionnels spécifiques qui pourraient se dégrader avec le temps, comme les préparations pour nourrissons. Les dates de péremption, en revanche, sont requises pour les aliments susceptibles de se gâter dans les 90 jours.

Les fabricants et les transformateurs alimentaires ont tendance à les appliquer sur toutes sortes de produits, a déclaré Parizeau, et leur utilité est limitée.

Généralement, les seuls aliments avec une date de péremption sont ceux qui ont des besoins nutritionnels spécifiques qui pourraient se dégrader avec le temps, comme les préparations pour nourrissons. Les dates de péremption, en revanche, sont requises pour les aliments susceptibles de se gâter dans les 90 jours. (Giordano Ciampini/La Presse canadienne)

« Je pense que beaucoup de gens ont cette idée que les dates avant sont déterminées par des scientifiques dans un laboratoire mesurant combien de jours avant qu’un produit ne se détériore », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas comme ça que ça marche. C’est quelque chose que le gouvernement dit aux fabricants qu’ils doivent eux-mêmes comprendre en interne, donc c’est un peu une boîte noire. »

Parizeau a encouragé les consommateurs à en apprendre davantage sur la salubrité des aliments afin qu’ils puissent déterminer par eux-mêmes si les produits d’épicerie sont gâtés.

« Nous sommes tellement déconnectés de nos sources de nourriture. Nous ne savons pas quand le produit a été cueilli. Nous ne savons pas combien de temps il est censé rester bon », a-t-elle déclaré.

« Donc, si quelqu’un met des poivrons dans du cellophane et y appose un autocollant, nous nous disons: » OK, c’est significatif. Je peux faire confiance à tout ce qui est mis sur l’autocollant. En partie parce que nous ne comprenons pas non plus comment cette décision a été prise. »

Les Canadiens jettent de la « nourriture parfaitement bonne »

Lori Nikkel, PDG de Second Harvest Canada, est citée dans le rapport du gouvernement disant que les dates de péremption encouragent les gens à jeter « des aliments parfaitement bons » alors que beaucoup ont faim à cause de la hausse des coûts.

« L’élimination des dates de péremption empêcherait que des aliments sûrs et consommables soient jetés et permettrait aux Canadiens d’économiser de l’argent sur leurs factures d’épicerie », a-t-elle déclaré dans le rapport publié le mois dernier, qui recommande au gouvernement d’enquêter sur « comment l’élimination des ‘meilleurs avant’ les dattes sur les aliments auraient un impact sur les Canadiens. »

Michael von Massow, un expert en étiquetage des aliments qui enseigne également à l’Université de Guelph, s’est dit en faveur de la suppression des étiquettes.

« Parce qu’ils sont si mal interprétés, je pense qu’il y a une réelle valeur à s’en débarrasser », a-t-il déclaré.

Von Massow a déclaré que la mesure dans laquelle le gaspillage alimentaire fait grimper les coûts n’est pas claire, bien qu’il va de soi qu’il joue un certain rôle en réduisant l’offre et en augmentant la demande de produits d’épicerie.

« Si nous jetions moins de choses, nous économiserions de l’argent dans nos ménages, même si les prix ne changeaient pas », a déclaré von Massow.

« Je pense donc qu’il y a un argument selon lequel les prix pourraient changer si nous jetions moins de certains produits. Mais même si cela ne changeait pas, si nous jetions moins de choses, notre budget d’épicerie diminuerait. »

La suggestion que le gouvernement étudie les effets potentiels de la suppression des dates de péremption est l’une des 13 du rapport.